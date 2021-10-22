به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید بلاسم عزیز شبیب الزاملی، رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه کربلا، در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در سخنانی با موضوع "رسانه‌های گمراه کننده وتاثیر آن بر درگیری طایفه‌ای و نژادی" گفت: بدون تردید، رسانه‌ها اثر زیادی بر رساندن اطلاعات به مردم و نیز تأثیری شگرف بر ذهنیت آن‌ها و مواضع شخصی، اجتماعی، عقیدتی و سیاسی وحتی ملی آنان دارند. رسانه باعث می‌شود که انسان میهن دوست، از یک طرف خواهان سرزمین و میهن خود باشد و از سوی دیگر به دشمنان علیه وطن خود گرایش نشان دهد. بنابراین، رسانه‌ها، تأثیری چشمگیر بر جوامع و ملت‌ها دارند و از مهمترین ابزار جنگ نرم به شمار می‌روند که دشمنان آن را ایجاد کرده و استعمارگران از آن تبعیت می کنن. و بدون نیاز به تسهیلات مادی و نظامی در درون ملت‌ها رخنه کرده و سپس به خانه‌های مردم راه پیدا می‌کنند.

وی افزود: از این رو، برخی از قدرت‌های مخالف اسلام مخصوصاً امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها وبرخی کشورهای غربی از این روش استفاده کرده و آن را به مزدوران خود و خیانتکارانی از ملت‌های مسلمان به عنوان یکی از روش‌های جنگ ماهیتی یاد می‌دهند تا به واسطه آن اسلام و مسلمانان را ریشه کن کنند. آنها از رسانه به عنوان ابزاری برای دستیابی به خواسته‌های خود استفاده می‌کنند ودرصدد تجزیه منطقه و تقسیم بندی ملت‌های اسلامی و عربی بر اساس مذهبی و طایفه‌ای ونژادی با هدف سیطره بر آنان هستند. لذا ما باید از این نفاق و دورویی و از این رسانه‌های دروغین و از این دروغ و از این جنگ نرم برحذر باشیم.

الزاملی تاکید کرد: دشمن ما نه با رسانه، نه با اقتصاد و نه با صادر کردن کالاهای تجاری یا سلاح مورد نیاز کشورهای ما، به هیچ وجه خیر و صلاح ما را نمی‌خواهد، آن‌ها می‌خواهند که این کشورها را مصرف کننده کالاهایی بار بیاورند که خودشان تولید می‌کنند.

رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه کربلا در ادامه افزود: خداوند متعال، ما را از گرایش به آنها و نیز از متفرق شدن برحذر داشته است. همچنانکه در کلام خداوند متعال آمده است:

«ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید، مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و بعد از آنچه کرده اید پشیمان شوید.»

الزاملی تاکید کرد: باید بدانیم که همیشه اصل در خبررسانی دشمنان، انتشار اخباری مبتنی بر دروغ و اشتباه و نفاق است. ما باید همیشه این مهم را درنظر بگیریم که اخبار دشمنان ریشه در دروغ و اهداف دیگر دارد و به همین دلیل خداوند ما را به اتحاد و چنگ زدن به ریسمان الهی امر کرده و فرموده است که به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید. درنتیجه، توسل و پناه بردن همان اتحاد است و خداوند تبارک و تعالی ما را به گوش دادن به دشمن و از تفرقه نهی فرموده است، چرا که دشمن خیرخواه ما نیست.

وی ادامه داد: اگر بین ما اختلاف پیش آید، بین ما جدایی می‌افتد و توان خود را از دست می‌دهیم، و اگر توانمان را از دست بدهیم، به طعمه و شکاری دردست دشمن تبدیل خواهیم شد و او بر ما چیره می‌شود و این همان امری است که درسرزمین مسلمانان اتفاق افتاده است.

رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه کربلا در پایان تأکید کرد: ما باید در برابر دشمن قوی و محکم و شکست ناپذیر باشیم و دشمن را از ضربه زدن به خود ناامید کنیم.