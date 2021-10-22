فعال شدن ۲۶ دانشگاه برای اجرای طرح های «مزیت استانی»

محمد سعید سیف در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای طرح های مزیت استانی توسط دانشگاه ها توضیح داد و گفت: در دانشگاه ها چه در تهران و چه در استان های مختلف، تخصص های مختلف، امکانات و توانمندی های متفاوتی چه از لحاظ هیات علمی، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها و.. وجود دارد اما متاسفانه تا کنون جهت گیری های مشخص و دقیقی نداشته است. از یکسال پیش تاکنون در دانشگاه ها در استان های مختلف مزیت ها شناسایی شده اند و قرار شد دانشگاه ها امکانات خود را در جهت رفع چالش ها و تقویت مزیت هر استان به کار بگیرند؛ خوشبختانه تاکنون در برخی استان ها این کار صورت گرفته و وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای استانی نیز به ما در راستای اجرایی شدن این طرح کمک کرده است.

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم با اشاره به اینکه تاکنون ۲۸ طرح مزیت استانی از سوی دانشگاه ها به وزارت علوم اعلام شده و دانشگاه ها برای اجرایی شدن این طرح ها ورود کرده اند، گفت: به عنوان نمونه دانشگاه ارومیه در بحث پسماندهای ناشی از باغات کشاورزی که یک معضل و دغدغه برای استان آذربایجان غربی محسوب می شود، ورود کرده است تا راهی برای جلوگیری از آلودگی ناشی از رها شدن این پسماندها پیدا کنند و یا اینکه چگونه از این پسماندها استفاده بهینه داشته باشند؛ در همین راستا دانشگاه ارومیه با استانداری همکاری های خوبی داشته و تعدادی از اساتید بر روی این طرح متمرکز شده اند.

سیف ادامه داد: یکی دیگر از طرح ها، درباره پسته دامغان، بالا بردن تولید، کاهش آفت ها و مشکلات کشاورزان درباره این محصول است؛ در همین رابطه دانشگاه دامغان و پژوهشگران بر روی این موضوع متمرکز شده اند و این موضوع را به عنوان ماموریت استانی برای خود تعریف کرده است تا ضمن احصا چالش ها، به ارائه راهکارهایی در این زمینه بپردازد.

وی افزود: مثالی دیگر اینکه دانشگاه یزد بر روی بحث گردشگری در این استان متمرکز شده است؛ یعنی دانشگاه به دنبال این است که با ارائه راه حل هایی در حوزه گردشگری، ارزش افزوده بهتری برای استان ایجاد کند؛ در همین راستا حتی برخی از اعضای هیات علمی فرصت مطالعاتی خود را در این زمینه گذرانده اند. همچنین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به موضوع شالیزارها و کشت برنج در استان ورود کرده است و با توجه به اینکه بسیاری از مردم استان در این زمینه اشتغال دارند، دانشگاه در تلاش است راه حل هایی برای رفع مشکلات کشت ارائه کند. دانشگاه نوشیروانی در راستای رصد محدوده های کشاورزی از فناوری پهپادی استفاده کرده است.

وی ضمن اشاره به اینکه با شناسایی طرح مزیت استانی، هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی به یک قطب تخصصی تبدیل می شوند، افزود: خوشبختانه موضوع ماموریت گرایی از دغدغه‌های اصلی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است و دکتر زلفی گل بارها بر اهمیت مأموریت‌گرایی و حرکت همگام با نیازهای جامعه و صنعت و ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و تولید علم و فناوری تاکید کرده‌اند؛ جای امیدواری است که توجه به مزیت های استانی پیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

سیف تصریح کرد: دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم در راستای حمایت از طرح‌های مزیت استانی دانشگاه‌های کشور اقدامات مناسبی را پیگیری کرده است که از جمله آنها می‌توان به حمایت مالی مستقیم از طرح‌های مزیت استانی، همکاری با بنیاد ملی نخبگان در راستای حمایت از طرح‌های مزیت استانی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، همکاری با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در راستای سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های مزیت استانی، برگزاری رویداد تجارب دانشگاه‌ها در ماموریت‌گرایی و بهره‌برداری از مزیت‌های استانی با حضور استانداری‌های سراسر کشور اشاره کرد.

وی در پایان گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۶ دانشگاه با تکیه بر توانمندی‌ها و مزیت‌های استانی و توجه به توسعه و بهره وری از مزیت های خود اقداماتی از جمله فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت، پایان نامه های مسئله محور، انعقاد قرارداد پروژه با بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی و فناوری، بخش خصوصی و شرکت های دولتی، گذراندن دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان و برگزاری رویدادهایی کارآفرینی و حل مسئله مرتبط و با هدف حل چالش های استانی، بهبود کسب و کارهای مرتبط، تشکیل شرکت‌های جدید و توسعه اشتغال و تقویت زنجیره ارزش به طرح های مزیت استانی ورود کرده اند.