کنگره آمریکا پیگرد دستیار سابق ترامپ را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه ای درباره پیگرد «استیو بانون» دستیار سابق دونالد ترامپ که از ادای شهادت مقابل کنگره پیرامون حمله ماه ژانویه گذشته به ساختمان کنگره خودداری کرده بود، رای مثبت دادند.

بر اساس این گزارش، این قطعنامه با رای مثبت ۲۲۹ عضو مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید و ۲۰۲ نماینده هم به آن رای منفی دادند.

این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا پس از بی اعتنایی بانون به احضاریه کمیته منتخب تحقیق درباره حوادث ۶ ژانویه و حمله به ساختمان کنگره صورت گرفت.

کمیته مذکور بانون را برای شنیدن توضیحاتش درباره حوادث ماه ژانویه گذشته پیرامون حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره احضار کرده بود.

این کمیته معتقد است که بانون از قبل از «حوادث غیرمعمولی» که ممکن است در روز ۶ ژانویه روی دهد، اطلاع داشته است و روز قبل از حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره گفته بود: فردا درهای جهنم گشوده خواهد شد.

پس از تایید پیگرد بانون در مجلس نمایندگان آمریکا، پرونده وی به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد و دادستان کل درباره اینکه علیه وی پرونده کیفری گشوده شود یا خیر تصمیم گیری خواهد کرد.