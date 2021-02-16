تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی حمله به کنگره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه‌ای خطاب به اعضای دموکرات که اکثریت این مجلس را در اختیار دارند؛ از تلاش برای تشکیل کمیسیونی به سبک یازدهم سپتامبر جهت بررسی حمله ششم ژانویه (۱۷ دی) هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور، به ساختمان کنگره خبر داد.

پلوسی در این نامه ضمن اشاره به طرح‌های در دست اجرا برای تشکیل کمیسیون یاد شده نوشت: برای حفاظت از امنیت‌مان گام بعدی تشکیل کمیسیونی مستقل، شبیه به آنچه برای حملات یازدهم سپتامبر تشکیل دادیم، است تا در آن کلیه حقایق و ریشه‌های حمله تروریستی داخلی به ساختمان کنگره به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پیش از این و قبل از استیضاح ترامپ نیز خواهان تشکیل چنین کمیسیونی شده و تحقق آن را بسیار لازم و ضروری دانسته بود.

کمیسیونی از نوع یازده سپتامبر قاعدتاً با اساسنامه‌ای ویژه که به تصویب نمایندگان دو مجلس کنگره برسد و رئیس جمهور آمریکا نیز آن را امضا کند قابلیت تشکیل شدن را دارد. اعضای این کمیسیون را عمدتاً افرادی خارج از دولت تشکیل می‌دهند.

حمله ششم ژانویه که از سوی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت دست کم پنج کشته برجای گذاشت و خشم اغلب سیاستمداران از جناح‌های مختلف را در ایالات متحده بر انگیخت.

دموکرات‌ها پس از این حمله طرح دومین استیضاح دونالد ترامپ را کلید زدند که پس از تصویب در مجلس نمایندگان، سرانجام در سنا رای لازم را برای تصویب نیاورد.

«لیندسی گراهام» سناتور جمهوریخواهی که به تبرئه ترامپ رای داده بود نیز خواهان تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی اتفاقات ششم ژانویه شده و تاکید کرده که برای جلوگیری از تکرار اقدامات مشابه باید ریشه‌ها و دلایل حمله به کنگره به دقت مورد بررسی قرار گیرد.