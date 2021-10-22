به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «شیخ محمد الصهیود» عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق سخنانی را در خصوص نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشور و شکایات ارائه شده از آن، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: بیش از ۱۴۰۰ شکایت از نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام به کمیساریای عالی انتخابات ارائه شده است. تاکنون در هیچ انتخاباتی شاهد این حجم از اعتراضات و شکایات نبوده ایم.

این عضو ائتلاف دولت قانون یادآور شد: هدف از اعتراضات اخیر گروه‌های سیاسی تغییر در نتایج انتخابات نیست بلکه هدف از آن درخواست قانونی برای رسیدگی به تخلفاتی است که در نتیجه انتخابات به خوبی به چشم می‌خورد.

پیشتر مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق به سلسله اعتراضات اخیر در این کشور به نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام واکنش نشان داد. در همین ارتباط، وی یک پست توئیتری منتشر کرد. الکاظمی در واکنش به اعتراضات اخیر خطاب به مردم و سیاستمداران عراقی گفت: باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و اختلافات را کنار بگذاریم. درحال حاضر، مرحله جدیدی پیش روی عراق وجود دارد.

نخست وزیر عراق در ادامه اظهارات خود همچنین تصریح کرد: برای رساندن عراق به ساحل امن باید دست در دست یکدیگر اختلافات حزبی یا شخصی را کنار بگذاریم و در راستای تحقق حقوق ملت عمل کنیم.

افزون بر این، «محمود الحیانی» عضو ائتلاف «فتح» عراق به نتایج نهایی انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور واکنش نشان داد. وی گفت: نتایج این انتخابات توطئه ای بزرگ علیه «حشد شعبی» است.

این عضو ائتلاف فتح تصریح کرد: نتایج اعلامی توسط کمیساریای عالی انتخابات عراق یک کودتا علیه ساز و کار سیاسی محسوب می‌شود. حشد شعبی در معرض یک توطئه بزرگ قرار گفته است.

الحیانی در ادامه اظهارات خود یادآور شد: برخی توطئه گران به دنبال نابودی گروه حشد شعبی هستند. آنها می‌خواهند حامیان حشد شعبی را تضعیف کنند. روند انتخابات چیزی جز فریبکاری علیه ائتلاف فتح نبود.

در همین حال، هیأت هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» که شامل احزاب و گروه‌های شیعه است، نتایج انتخابات این کشور را رد کرد. هیأت هماهنگی شیعیان عراق با انتشار بیانیه‌ای در این ارتباط اعلام کرد که از کمیساریای انتخابات انتظار داشتیم، تخلفات بزرگی را تصحیح کند که در جریان و پس از شمارش آرا و اعلام نتایج صورت گرفت.

این نهاد تأکید کرد پس از اینکه کمیساریای انتخابات اصرار کرد که نتایج آرایی که مورد شکایت قرار گرفت، صحیح است، ما نیز مخالفت کامل خود را با نتایج این انتخابات اعلام می‌کنیم. نهاد مذکور، کمیساریای انتخابات را مسئول ناکامی و سو مدیریت انتخاب دانست و تأکید کرد که این مسئله، تأثیر منفی بر مسیر دموکراسی و وفاق اجتماعی خواهد گذاشت.