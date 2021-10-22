نیروهای امنیتی از ورود نفوذی ها به درون اعتراضات جلوگیری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق سخنانی را در خصوص اعتراضات اخیر در این کشور مطرح کرد. وی در دیدار با فرماندهان امنیتی و نظامی بر لزوم ممانعت از ورود نفوذی‌ها به درون اعتراضات عراق تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر عراق در جریان دیدار مذکور همچنین اعلام کرد که نیروهای امنیتی باید امنیت تظاهرات کنندگان در نقاط مختلف را تأمین کنند. این سخنان پس از آن مطرح شد که مردم عراق در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی در نقاط مختلف دست به برگزاری تظاهرات زدند.

چندی پیش «محمود الحیانی» عضو ائتلاف «فتح» عراق به نتایج نهایی انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور واکنش نشان داد. وی گفت: نتایج این انتخابات توطئه ای بزرگ علیه «حشد شعبی» است.

این عضو ائتلاف فتح تصریح کرد: نتایج اعلامی توسط کمیساریای عالی انتخابات عراق یک کودتا علیه ساز و کار سیاسی محسوب می‌شود. حشد شعبی در معرض یک توطئه بزرگ قرار گفته است.

الحیانی در ادامه اظهارات خود یادآور شد: برخی توطئه گران به دنبال نابودی گروه حشد شعبی هستند. آنها می‌خواهند حامیان حشد شعبی را تضعیف کنند. روند انتخابات چیزی جز فریبکاری علیه ائتلاف فتح نبود.

در همین حال، هیأت هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» که شامل احزاب و گروه‌های شیعه است، نتایج انتخابات این کشور را رد کرد. هیأت هماهنگی شیعیان عراق با انتشار بیانیه‌ای در این ارتباط اعلام کرد که از کمیساریای انتخابات انتظار داشتیم، تخلفات بزرگی را تصحیح کند که در جریان و پس از شمارش آرا و اعلام نتایج صورت گرفت.

این نهاد تأکید کرد پس از اینکه کمیساریای انتخابات اصرار کرد که نتایج آرایی که مورد شکایت قرار گرفت، صحیح است، ما نیز مخالفت کامل خود را با نتایج این انتخابات اعلام می‌کنیم. نهاد مذکور، کمیساریای انتخابات را مسئول ناکامی و سو مدیریت انتخاب دانست و تأکید کرد که این مسئله، تأثیر منفی بر مسیر دموکراسی و وفاق اجتماعی خواهد گذاشت.