کمیساریای انتخابات عراق اقداماتی مخالف با قانون انجام داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «هیثم الخزعلی» کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی عراق سخنانی را در خصوص عملکرد کمیساریای عالی انتخابات این کشور مطرح کرد. وی گفت: کمیساریای عالی انتخابات اقداماتی مخالف با قانون انجام داده است.

بر اساس این گزارش، این کارشناس مسائل سیاسی افزود: برخی از اعضای کمیساریای عالی انتخابات وابسته به احزاب سیاسی هستند و تنها تا اندازه‌ای بی‌طرف می‌مانند. عملکرد اعضای کمیساریای مذکور موجب پیچیدگی وضعیت کنونی شده است.

پیشتر جناح‌های معترض به نتایج انتخابات در جلسه‌ای که در منزل «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون تشکیل دادند، بار دیگر خواستار شمارش دستی آرا شدند.

سران احزاب و ائتلاف‌های دولت قانون، النصر، جریان حکمت ملی و سایر جناح‌های عضو اتاق هماهنگی احزاب شیعی در کنار ائتلاف عزم به ریاست «خمیس الخنجر» و اتحادیه ملی کردستان به نتایج انتخابات معترض و خواستار شمارش آرا به صورت دستی هستند. این احزاب از «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق خواسته‌اند که مستقیماً به مسأله ورود کند و اجازه ندهد کشور به سمت وضعیت خطرناک‌تری پیش برود.

اخیراً شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای مداخله جویانه اعلام کرد که صحت انتخابات عراق مورد تأیید این شورا است! «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر نیز از بیانیه شورای امنیت استقبال کرد. این بیانیه با اعتراض بسیاری از گروه‌های عراقی مواجه شده است.