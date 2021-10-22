به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نیروهای ارتش عراق عملیات ضد تروریستی جدیدی را علیه بقایای داعش ترتیب دادند. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که یک سرکرده داعش که مسئول انتقال خانواده‌های اعضای داعش از اردوگاه «الهول» سوریه به عراق بود، بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق تأکید کرد: نیروهای امنیتی عراق پس از رصد تحرکات تروریست‌های تکفیری موفق شدند این سرکرده داعش را بازداشت کنند.

در همین ارتباط، چندی پیش «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق با «ماتیو تولر» سفیر ایالات متحده آمریکا در بغداد دیدار و گفتگو کرد. وی در جریان این دیدار خواستار حل و فصل نهایی موضوع اردوگاه الهول سوریه با مشارکت جامعه بین المل شد.

مشاور امنیت ملی عراق در سخنان خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اردوگاه الهول در سوریه آن را بمب ساعتی خواند. وی با اشاره به اینکه ۲۰ هزار کودک عراقی در این اردوگاه ساکن هستند، آنها را داعشی های آینده توصیف کرده است که خطری برای عراق و منطقه به حساب خواهند آمد.