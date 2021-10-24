پرچم داعش در شهرستان «دهراوود» افغانستان برافراشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی طلوع و روزنامه اطلاعات امروز افغانستان امروز یکشنبه اعلام کردند که منابع محلی در ولایت جنوبی ارزگان در این کشور گفته‌اند که گروهک تروریستی داعش پرچم خود را در شهرستان «دهراوود» این ولایت برافراشته است.

بر این اساس، تروریست‌های داعشی از ۴ روز پیش به این طرف پرچم سیاهشان را در روستای «دهزک» شهرستان دهراوود برافراشته‌اند.

اخبار مرتبط در این باره حاکیست که تروریست‌های داعش درخواست‌های کتبی درباره پیوستن مردم به این گروهک را به مساجد روستاهای «زرتالی» و «مرچی» «دهراوود» نیز فرستاده اند.

در این نامه‌ها، داعش به مردم محل پیشنهاد کرده است که برای هر فرد در ازای پیوستن به این گروه، مبلغ ۳۰ هزار افغانی می‌دهد.

تا کنون دولت موقت طالبان به این خبر واکنشی نشان نداده است.