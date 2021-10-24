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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۲۶

در ولایت ارزگان؛

پرچم داعش در شهرستان «دهراوود» افغانستان برافراشته شد

پرچم داعش در شهرستان «دهراوود» افغانستان برافراشته شد

رسانه های افغانستان از برافراشته شدن پرچم تروریست های داعش در شهرستان «دهراوود» در ولایت ارزگان خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی طلوع و روزنامه اطلاعات امروز افغانستان امروز یکشنبه اعلام کردند که منابع محلی در ولایت جنوبی ارزگان در این کشور گفته‌اند که گروهک تروریستی داعش پرچم خود را در شهرستان «دهراوود» این ولایت برافراشته است.

بر این اساس، تروریست‌های داعشی از ۴ روز پیش به این طرف پرچم سیاهشان را در روستای «دهزک» شهرستان دهراوود برافراشته‌اند.

اخبار مرتبط در این باره حاکیست که تروریست‌های داعش درخواست‌های کتبی درباره پیوستن مردم به این گروهک را به مساجد روستاهای «زرتالی» و «مرچی» «دهراوود» نیز فرستاده اند.

در این نامه‌ها، داعش به مردم محل پیشنهاد کرده است که برای هر فرد در ازای پیوستن به این گروه، مبلغ ۳۰ هزار افغانی می‌دهد.

تا کنون دولت موقت طالبان به این خبر واکنشی نشان نداده است.

کد مطلب 5334925

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      18 19
      پاسخ
      خوب انچه راکه تابه حال در باره یکی بودن طالبان و داعش فریاد میکردیم و هیچ کس توجه نمیکرد کمکم به صورت واقعی در حال نمایان شدن است حالا عقل کل ها بگویند چه باید کرد چرا که با این وضعیت پرچم داعش در اینده نزدیک در نیمروز و شهرستان های هم مرز با ایران برفراشته خواهد شد البته اکنون هم چندان فاصله ای ند
      • IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
        16 6
        محاله
      • IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
        13 8
        بارها بمسئولان گفتیم که باید بدولت جدید افغانستان درزمینه نظامی واقتصادی کمک کنید اما کو گوش شنوا.
    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      0 2
      پاسخ
      داعشی ها از امریکا آمده اند مگر ما آنها را نابود نکرده بودیم
    • ایراندوست IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      8 5
      پاسخ
      این امکان وجود دارد که دولت طالبان با امریکا بر سر اینکه داعش جنایتکار ساخته دست آمریکا هم در افغانستان حضور داشته باشد به توافق رسیده باشند!
      • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
        0 8
        آفرین آفرین دقیقا زدی تو خال چرا نباید این کار را نکرده باشند و قتی امریکا طوری رفت که طالبان موفق به باز گشت شوند به گفته کامنت اولی هردو یکی هستند کمکم معلوم میشه....باید خیلی هوشیار و اماده باشیم
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      0 14
      پاسخ
      طالبان همان داعش است وگرنه نابودکردن داعش برای طالبان کاری نداشت.همه ی شیعیان خودشان رابرای ذبح کردن آماده کنند.

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