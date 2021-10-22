به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دیار نار» توسط خانه کتاب و ادبیات ایران، امروز جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۱) در سومین روز از هفتادوسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برلین و تصویرگر اثر، فاطمه یاوری در غرفه جمهوری اسلامی ایران رونمایی می‌شود.

کتاب «دیار نار» فرهنگ و تاریخ مردم منطقه رامشه اصفهان را در ۵۱۲ صفحه روایت می‌کند. نویسنده این اثر با جمع آوری ۱۴۰۰ سند خطی و مصاحبه با حدود یکصد نفر از مطلعین و معمرین منطقه و همچنین بازدید و بررسی آثار تاریخی درصدد است زوایایی از تاریخ، فرهنگ و باورهای مردمان این دیار را روشن سازد. بیان وقایع تاریخی و فرهنگی در قالب داستان‌های واقعی سبک و سیاقی است که کم و بیش نویسنده در کتاب دنبال کرده است.

کتاب «دیار نار» اثری است از الیاس رضایی که تصویرگری آن را فاطمه یاوری (نقاش، نگارگر و پژوهشگر هنر ساکن فرانکفورت) برعهده داشت؛ این کتاب توسط نشر حبیب چاپ شده است. لازم به ذکر است سال ۱۳۹۸ کتاب «مردمان ماندگار» از همین نویسنده در دو جلد و ۱۳۰۰ صفحه درخصوص فرهنگ مردم رامشه منتشر شده است.