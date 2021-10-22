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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۷

توسط خانه کتاب و ادبیات ایران؛

«دیار نار» امروز در نمایشگاه کتاب فرانکفورت رونمایی می‌شود

«دیار نار» امروز در نمایشگاه کتاب فرانکفورت رونمایی می‌شود

«دیار نار» توسط خانه کتاب و ادبیات ایران، امروز جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۱) در سومین روز هفتادوسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دیار نار» توسط خانه کتاب و ادبیات ایران، امروز جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۱) در سومین روز از هفتادوسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برلین و تصویرگر اثر، فاطمه یاوری در غرفه جمهوری اسلامی ایران رونمایی می‌شود.

کتاب «دیار نار» فرهنگ و تاریخ مردم منطقه رامشه اصفهان را در ۵۱۲ صفحه روایت می‌کند. نویسنده این اثر با جمع آوری ۱۴۰۰ سند خطی و مصاحبه با حدود یکصد نفر از مطلعین و معمرین منطقه و همچنین بازدید و بررسی آثار تاریخی درصدد است زوایایی از تاریخ، فرهنگ و باورهای مردمان این دیار را روشن سازد. بیان وقایع تاریخی و فرهنگی در قالب داستان‌های واقعی سبک و سیاقی است که کم و بیش نویسنده در کتاب دنبال کرده است.

کتاب «دیار نار» اثری است از الیاس رضایی که تصویرگری آن را فاطمه یاوری (نقاش، نگارگر و پژوهشگر هنر ساکن فرانکفورت) برعهده داشت؛ این کتاب توسط نشر حبیب چاپ شده است. لازم به ذکر است سال ۱۳۹۸ کتاب «مردمان ماندگار» از همین نویسنده در دو جلد و ۱۳۰۰ صفحه درخصوص فرهنگ مردم رامشه منتشر شده است.

کد مطلب 5333506

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