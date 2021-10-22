معرفی سیره رسول اکرم(ص) در هفتادوسومین نمایشگاه کتاب فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، ایوب دهقان‌کار (مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران) با حضور در غرفه کلی جمهوری اسلامی ایران در هفتادوسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت گفت: خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقدام به برپایی غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران در هفتادوسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت کرده است.

او همچنین مطرح کرد: در این دوره از نمایشگاه در غرفه ملی ایران شاهد حضور نمایندگانی از تشکل‌ها و انجمن‌های فرهنگی در حوزه نشر هستیم؛ انجمن فرهنگی ناشران دفاع مقدس، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در هفتادوسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت حضور دارند. علاوه بر آن نیز سه آژانس ادبی که در زمینه نشر بین‌الملل فعال هستند هم در این نمایشگاه حضور پیدا کردند و نسبت به معرفی و عرضه کتاب‌های ایرانی جهت تبادل کپی رایت و تعامل با ناشران خارجی به فعالیت می‌پردازند.

دهقان‌کار ادامه داد: امسال به مناسبت تقارن برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت با میلاد مسعود حضرت ختمی مرتبت (ص)، بخش ویژه فعالیت‌های غرفه ملی ایران به معرفی کتاب‌هایی با موضوع سیره و زندگی حضرت رسول اکرم (ص) که به زبان‌های مختلف منتشر شدند، اختصاص دارد؛ این آثار در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته که تا این لحظه با استقبال خوب بازدیدکنندگان مواجه شده است. همچنین در این نمایشگاه آثاری در حوزه دفاع مقدس و کتاب‌هایی که به معرفی زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی پرداختند نیز در معرض دید عموم قرار داده شده است و از آن‌ها هم استقبال خوبی صورت گرفت.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در پایان سخنان خود گفت: از جمله فعالیت‌های دیگر غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران در هفتادوسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت می‌توان به معرفی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، معرفی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، معرفی جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، معرفی نمایشگاه مجازی کتاب تهران و معرفی طرح‌های حمایتی در حوزه صنعت نشر از جمله طرح تاپ و گرنت اشاره کرد.