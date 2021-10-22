به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر محرابیان ظهر جمعه در سفر به اردبیل و بازدید از طرح‌های نیمه‌تمام سدسازی در منطقه مغان اظهار کرد: نسبت به ۵۰ سال گذشته کاهش بارندگی‌ها در کشور محسوس بوده و در برخی از استان‌ها تا ۴۰ درصد رقم خورده است.

وی با بیان اینکه ذخایر آب پشت سدها در کشور به حداقل رسیده است، تصریح کرد: در کنار صرفه‌جویی مردم، باید در تأمین منابع آب به نحوی عمل کنیم تا چالش و دغدغه‌ای جدی گریبانگیر شهرها و مناطق مختلف کشور نشود.

وزیر نیرو به کم آبی مناطق روستایی و شهرهای متوسط اشاره کرد و گفت: حتی در کلانشهرها نیز با کمبود منابع آب روبه‌رو هستیم به گونه‌ای که هم اکنون آب جمع شده در پشت سدهای کشور به کمتر از ۱۸ میلیارد متر مکعب رسیده است.

محرابیان به وضعیت آبی استان اردبیل نیز اشاره کرد و افزود: این استان به رغم آنکه در پر آبی شهره بوده در سال زراعی گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و همچنان این فرآیند در شهرها و روستاها کاملاً محسوس است و به نظر می‌رسد ادامه این فرآیند خسارت‌های بیشتری را رقم خواهد زد.

وزیر کابینه رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: باید در مصارف آب در بخش شرب و کشاورزی الگوها و معیارهای صحیح مورد توجه قرار گیرد تا ما بتوانیم این شرایط خشکسالی را به نحوی سپری کنیم.

محرابیان به تکمیل سد عمارت و همچنین پایاب برخی از سدها در استان اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: برای کمک به توسعه کشاورزی پایاب سد گیوی و سبلان با مشارکت بانک‌های عامل در حال اجراست.

وزیر دولت سیزدهم بیان کرد: با برنامه‌ریزی که در حال انجام است، برای استان‌های با تنش آبی بیشتر و همچنین متوسط الگوهای تعریف شده و سعی بر این است تا این فرآیند همچنان در تقویت نظام جامع تأمین منابع آب شهرها و روستاها به انجام برسد.