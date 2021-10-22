به گزارش خبرنگار مهر، حسن قبادی پیش از ظهر جمعه در جلسه شورای اداری بیله سوار که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با اشاره به بحث گمرک این شهرستان، این مجموعه تجاری را مهم‌ترین بخش حوزه اقتصاد بیله سوار عنوان و اظهار کرد: در کنار گمرک بیله سوار بایستی مسئله زیرساخت ایکس‌ری مد نظر قرار گیرد تا شاهد رونق این مجموعه اقتصادی باشیم.

وی گفت: به استناد مصوبه سال ۸۹ موضوع ایکس‌ری و موارد مطرح شده به امضای امام جمعه، فرماندار و نماینده این شهرستان رسیده و نیازمند توجه جدی دولت سیزدهم در راستای حل این مسئله است.

فرماندار بیله سوار الزامات پدافند غیر عامل را مهم‌ترین موضوع در اقتصاد این شهرستان عنوان کرد و گفت: متأسفانه پدافند غیر عامل که راهکار مؤثر در حفاظت و امنیت تأسیسات و علی الخصوص گمرک این شهرستان است، تاکنون صورت نگرفته و ضرورت جدی برای این شهرستان بشمار می‌رود.

قبادی محموله‌های سوختی را مهم‌ترین محموله گمرک بیله سوار عنوان کرد و گفت: ترانزیت محموله‌های سوختی و بنزین سوپر مهم‌ترین محوله گمرک این شهرستان است که این پایانه مرزی بایستی به تجهیزات نوین آتش نشانی مجهز شده تا در کنار سیستم‌های مجهز به پهباد با سرعت عمل بالا، امنیت لازم را در گمرک فراهم آورند.

فرماندار بیله سوار به مشکلات حوزه سلامت و درمان اشاره کرد و گفت: بیمارستان بیله سوار ساخت خیرین این شهرستان، در حد یک درمانگاه کوچک بوده و فاقد دستگاه‌های سی تی اسکن و ام ار آی است و در این مورد اهالی شهرستان ناچار به مراجعه به مرکز استان یا شهرستان‌های اطراف هستند که متأسفانه به لحاظ عدم کیفیت جاده این شهرستان خطرات منجر به فوت نیز گریبان گیر آنان می‌شود.

قبادی افزود: در حوزه کشت و صنعت مغان و پارس علی‌رغم جلسه با شورای تأمین استان، نیازمند تعیین تکلیف اساسی هستیم تا مشکلات موجود در این حوزه که عشایر و کشاورزان هم با آنان درگیر هستند به طور کامل رفع شود.