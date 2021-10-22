به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی ظهر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان مرزی بیله سوار اظهار کرد: ما به دنبال تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی کشور هستیم و این کار با تمرکز زدایی در بودجه ۱۴۰۱ انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه تمرکززدایی می‌تواند به اتمام پروژه‌های زخمی و نیمه کاره در کشور کمک کند، افزود: این رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد است و در این باره رایزنی‌های لازم را با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام دادیم.

خاندوزی تصریح کرد: باید نوع نگاه ما به نظام مدیریتی از حالت متمرکز به منطقه محور تغییر کند تا بتوانیم مشکلات موجود در شهرستان‌ها را حل کنیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در منطقه مغان استان اردبیل، بیان کرد: اگر توان مدیریتی شهرستان‌ها به لحاظ بودجه‌ای افزایش یابد قطعاً بسیاری از مشکلات شهرستان‌های مختلف این استان رفع خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه نباید در مقام وزیر مدافع تمرکز قدرت و تصمیم گیری در وزارتخانه‌ها باشیم، اضافه کرد: تمرکز قدرت تصمیم گیری سدی در برابر چابک سازی روند توسعه مناطق مختلف و شهرستان‌های کشور است.

خاندوزی با اشاره به مطالبه به حق مردم شهرستان بیله سوار، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده و بعد از بررسی نهایی منطقه آزاد بیله سوار تا پایان سال کلنگ زنی خواهد شد و حتی هیأت مدیره این منطقه نیز انتخاب خواهد شد تا روند سرمایه گذاری در این منطقه تسریع پیدا کند.