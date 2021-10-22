ساماندهی نیروهای حق التدریسی در دستور کار مجلس قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی پیش از ظهر جمعه در جلسه شورای آموزش استان گیلان با اشاره به اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات هم در آموزش و پرورش و هم در بخش آموزش عالی ورود می‌کند، عنوان کرد: ما در آموزش و پرورش کارهای خوبی انجام دادیم و اقدامات مؤثری انجام شد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه صندوق ویژه فرهنگیان با جدیت در حال پیگیری است، افزود: با تلاش‌های کمیسیون هر فرهنگی می‌تواند از منابع آن بهره‌مند شوند.

منادی با اشاره به سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومانی صندوق فرهنگیان، گفت: در رتبه‌بندی فرهنگیان ما به دنبال پول دادن به معلمان نیستیم بلکه درصدد ارتقای جایگاه معلمان و امکان رقابت پذیری آنان هستیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: کرونا به ما ثابت کرد در فضای جدیدی وارد شده‌ایم در حالی که بسیاری از مدارس ما با آموزش مجازی آشنایی نداشتند که البته در ادامه این مشکلات برطرف شد و آموزش و پرورش خوب درخشید.

ضرورت توجه به مهارت آموزی دانش آموختگان

منادی با تأکید بر ارتقای کیفیت آموزش‌ها در دوران کرونا، اضافه کرد: در مورد رتبه بندی هم کمیسیون آموزش و تحقیقات رایزنی‌ها و تلاش‌های زیادی انجام داد و سرانجام هم محقق شد.

وی آموزش مهارت‌های لازم به دانش آموختگان را لازم و ضروری دانست و عنوان کرد: در صورت مهارت افزایی بیکاری در کشور تعدیل می‌شود همچنین مجلس به امر شرکت‌های دانش‌بنیان هم توجه ویژه‌ای دارد.

منادی با بیان اینکه فعالیت شش هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور کم، تصریح کرد: سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان برای امر نوسازی مدارس کشور اختصاص داده‌ایم که البته با این حجم افزایش مصالح ساختمانی باید این بودجه افزایش یابد.

وی با ساماندهی نیروهای حق التدریسی نیز اشاره تأکید کرد: ساماندهی این نیروها در دستور کار مجلس قرار دارد و این موضوع را به شکل ویژه پیگیری می‌شود.