افغانستان از ایران کمکی نخواسته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه‌های عبادی – سیاسی نماز جمعه این هفته اصفهان با بیان اینکه مؤمن نباید نسبت به اعمال خوب خود غره شود و آنها را بزرگ جلوه دهد، اظهار داشت: مؤمن باید خوبی‌های خود را فراموش و گناهانش را همواره به یاد داشته باشد.

وی ضمن تبریک آغاز هفته وحدت ابراز داشت: همه امامان (ع) پیرو پیامبر اکرم (ص) هستند و همه نیز شیعه ایشان هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه شرایط افغانستان مناسب نیست و همواره مورد جنایات آمریکا هستند، ادامه داد: از سویی تماس‌های زیادی داریم مبنی بر اینکه چرا ایران همانطور که به کمک عراق و سوریه رفت چرا به کمک مردم افغانستان نرفت در این ارتباط باید توجه داشت که مسئولان دو دولت ایران را برای کمک دعوت کردند اما در افغانستان نه دولت قبل و در شرایط فعلی تاکنون کمکی از ایران نخواسته‌اند.

آمریکا هنوز از افغانستان خارج نشده است

وی افزود: باید توجه داشت ایران در هر کجا که بتوان مسلمانان را صلح داد ورود خواهیم کرد اما باید توجه داشت که آمریکا هنوز از افغانستان بیرون نرفته و در امور دخالت می‌کند.

آیت الله طباطبایی نژاد با بیان اینکه داعش و طالبان هر دو وهابی و مخالف یا شیعه هستند، اضافه کرد: متأسفانه علمای این دو کشور نیز بر نمی‌خیزند و تنها شیعیان بوده‌اند که در طول تاریخ در برابر ظلم قد عمل کرده است.

اهل سنت باید بدانند از چه کسانی تبعیت می‌کنند

وی با بیان اینکه اهل سنت باید بدانند از چه کسانی تبعیت می‌کنند، ابراز داشت: برای مثال در عربستان علمای زیادی دارد که زمانی که این کشور با یمن می‌جنگید در خصوص جنگ در ماه‌های حرام سکوت کردند، در این ایام می‌توان دفاع کرد اما اینکه طرف مقابل نخواهد ادامه دهد و شما جنگ کنید حرام است.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه اسلام فقط نماز خواندن و روزه گرفتن نیست، اضافه کرد: مبارزه با کفر یکی از اصلی ترین نشانه‌های مؤمن است و باید همه به آن توجه داشته باشند.