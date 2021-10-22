به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های آخرین نماز جمعه مهرماه ۱۴۰۰ آرادان به میزبانی مسجد صاحب‌الزمان (عج) با اشاره به هفته وحدت و ولادت با سعادت پیامبر (ص)، ابراز کرد: اشتراکات بین مسلمانان بسیار زیاد است و نباید به خاطر اختلافات جزئی، اشتراکات فراموش و بر طبل اختلاف و دو دستگی که خواسته دشمنان است بکوبیم زیرا دشمنان به دنبال چنین فرصت‌هایی هستند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمود شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی و کسانی که وابسته به سیا و ام آی ۶ انگلستان هستند کسانی هستند که خواهان وحدت ما نیستند و بر طبل اختلاف می‌کوبند تا دودستگی ایجاد شود و اینها مزدوران دشمنان محسوب می‌شوند، افزود: داعش برای این درست شد که چهره راستین و نورانی اسلام، قرآن و رسول الله (ص) را خشن جلوه بدهند در حالی که داعش خبیث، بسیاری از اهل تسنن را در سوریه و عراق کشتند تا نشان دهند دشمنان اسلام هستند.

جوانان بصیر باشند

امام‌جمعه آرادان با بیان اینکه داعش مسلمانان را به مسلخ برد و لذا باید دانست که این گروه مزدوران آمریکا هستند، ابراز کرد: جوانان ما باید بیدار و بصیر باشند و بدانند اینها همان کسانی هستند که می‌خواهند چهره پیامبر (ص) را مشوش جلوه داده و به اساس اسلام ضربه بزنند.

شریفی نیا با بیان اینکه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر وحدت تاکید می‌کنند، بیان کرد: اگر کسی به اهل سنت توهین کند یا غافل است یا در خط دشمنان؛ هر سایت، شبکه مجازی یا رسانه‌ای اگر به بزرگان اهل سنت اهانت کرد نادان یا در خط دشمنان است لذا ما دنبال وحدت اسلامی هستیم و نباید بگذاریم چنین چیزهایی رخ دهد، در دوران دفاع مقدس بسیاری از شهدای ما اهل تسنن بودند همچنین در مدافعان حرم خیل عظیمی از سنی‌ها حضور داشتند.

وی با اشاره به سالروز شهادت حجت‌الاسلام مصطفی خمینی (ره) نیز افزود: این بزرگوار با مکر و فریب دشمنان به صورت مرموزانه به شهادت رسید و وقتی خبر شهادت فرزند ارشد امام خمینی (ره) به ایشان رسید فرمودند مرگ مصطفی از الطاف خفیه الهی بود و کسی نمی‌دانست که این جمله امام چه معنایی دارد اما بعد از یک سال، خون این عالم مجاهد در رگ‌ها جوشید و نظام پلید شاهنشاهی واژگون شد تا نظام اسلامی بر سر کار بیاید.

خنثی سازی تحریم‌ها

امام جمعه آرادان همچنین با بیان اینکه خنثی سازی تحریم اولویت نخست در بازدارندگی اقتصادی است، تاکید کرد: تحریم‌ها از ابتدای انقلاب همواره وجود داشت و از دولت اوباما به این سمت تحریم‌ها به سوی فلج کنندگی پیش رفت و آمریکا برای از پا درآوردن نظام اسلامی انواع و اقسام تحریم‌ها شامل دارو، نفت، تسلیحات و صنعت و… برعلیه کشورمان ایجاد شد اما با مقاومت مردم و رهبر ما روبرو شدند و ما امروز با روی کار آمدن دولتی مردمی، تحول خواه و عدالت محور و جهادی و انقلابی ان‌شاالله تحریم‌ها را خنثی خواهیم کرد.

شریفی‌نیا ادامه داد: ما هشت سال در دوران خمودی و سستی بودیم و چشممان طی هشت سال گذشته به دست دشمنان بود و با لبخند و گدایی خواستیم کشور را اداره کنیم اما امروز با شجاعت برخورد می‌کنیم و تغییرات را نیز شاهد هستیم.

وی همچنین گفت: هشت سال نرمش نشان دادیم همه علیه ما خط و نشان می‌کشیدند و تحقیر و تحریم می‌کردند اما امروز وقتی جانانه ملت ما با علمداری رهبر معظم انقلاب اسلامی و با پایمردی دولت قوی و نیرومند و تحول خواه حجت‌الاسلام رئیسی روبرو می‌شود، حتی عربستان بارها تقاضا می‌کند که با ایران مذاکره کند و این همان چیزی است که عزت و افتخار می‌آفریند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه دل به دشمنان بستن باعث تحقیر ملت‌ها می‌شود، ابراز کرد: وابستگی تحقیر کننده است اما وقتی مردانه در برابر دشمنان بایستیم آنها کوتاه می‌آیند، امام خمینی (ره) فرمودند اگر دشمنان به شما تشر زد و ایستادگی کردید و مقاومت نشان دادید، دشمنان مجبور به عقب نشینی می‌شوند اما اگر به عقب برگردید دشمن شما را تعقیب می‌کند و این جمله نورانی امام است و جانشین ایشان نیز فرمودند راه نجات کشور قوی شدن در علم، اقتصاد، صنعت، نظامی و.. است چنان که امروز کشورمان مانند نگینی در عالم می‌درخشد و روی فکر و اندیشه ما دشمنان حساب می‌کنند.

وی با اشاره به حوادث شمال غرب کشور، تاکید داشت: رئیس جمهور مفلوک آذربایجان و ترکیه و اسرائیلی که در سراشیبی نابودی قرار گرفته در مرزهای شمال غرب کشورمان مانور قهرمانانه ارتش و سپاه را دیدند وادار به عقب نشینی می‌شوند، این‌ها همان‌هایی هستند که می‌گفتند سر ما را کوبیده و له خواهند کرد، لذا امروز مجبور به عقب نشینی شده و دم از مذاکره می‌زنند.