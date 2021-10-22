به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با تبریک به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) به بیان ویژگی‌های پیامبر اسلام از منظر قرآن پرداخت و اظهار داشت: رئوف و رحیم بودن دو صفت خداوند متعال است که در پیامبر اسلام نیز وجود دارد.

ناصری با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) افزود: بر اساس این روایت، پیامبر شبیه‌ترین افراد به خویش را انسان‌هایی دانسته که دارای اخلاق نیکو، نرم خویی و مهربانی نسبت به مردم و معاشران، یاور و مددکار اقوام و خویشان، دارای محبت به برادر دینی خود، دارای قدرت عفو، بخشش و گذشت بسیار باشند.

امام صادق (ع) احیاگر دین اسلام و مکتب شیعه

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امام صادق (ع) احیاگر دین اسلام بود و با تخصصی کردن علوم، گردآوری علوم گذشته، تربیت تخصصی شاگردان بسیار در حوزه‌های مختلف علمی از جمله علوم دینی و بیان همه مسائل با استفاده از اسلوب دینی اظهار داشت: کادرسازی اتفاق بسیار بزرگی بود که توسط امام صادق (ع) رقم خورد و ایشان با این حرکت خود اقدام به نخبه‌پروری و مهندسی دین کردند.

وی عنوان کرد: نیاز نخبه‌پروری امروز در کشور ما به شدت احساس می‌شود و در این زمینه باید از امام صادق (ع) الگو بگیریم و اجازه ندهیم سبک زندگی و آموزشی که غربی‌ها به ما تحمیل کردند، ادامه پیدا کند زیرا آنها در این سبک هرگز اجازه پیشرفت به کشورهای اسلامی از جمله ایران نمی‌دهند.

ناصری با اشاره به اینکه امام صادق (ع)، ۴ هزار شاگرد تربیت کرد و در هر باب از علوم اقدام به برنامه ریزی کرد و با استفاده از فرصت ایجاد شده از درگیری‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس مبانی دینی را مطرح و اسلام را احیا کرد، افزود: اگر امام صادق (ع) این حرکت را انجام نمی‌داد، اسلام و شیعه به سمت گمراهی می‌رفت.

دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برای کادرسازی و نخبه‌پروری اقدام جدی کنند

وی تصریح کرد: امروز نیز باید در نظام جمهوری اسلامی کادر سازی داشته باشیم و مراکز آموزشی به ویژه دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند تا بتوانند نخبه‌پروری کرده و از استعدادهای جوان بهره بگیرند.

ناصری با بیان اینکه سیستم آموزش ما «بخوان، حفظ کن، نمره بگیر» است، تصریح کرد: این سیستم از ۱۰۰ سال پیش توسط غربی‌ها برای ما تعریف شده و با این سیستم به هیچ کجا نخواهیم رسید بنابراین باید شیوه امام صادق (ع) را به عنوان یک الگو اجرایی کنیم زیرا سیستمی که آن حضرت ایجاد کرد، شاگردانی را تحویل جامعه داد که در محافل علمی قدرت مباحثه و مناظره داشتند.

وی تصریح کرد: اگر امام صادق (ع) این مسیر را طی نکرده بود، امروز شیعه قدرت دفاع از دین و مکتب شیعه را نداشت همچنانکه اهل سنت، به دلیل نداشتن علم و منابع کافی متمسک به قیاس می‌شوند در حالی که باید بر اساس علم و منطق پیش رفت.

تزریق واکسن و استفاده از ماسک واجب شرعی است

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات دولت در حوزه واکسن ادامه داد: اکنون که دولت تلاش خود را برای تامین واکسن به کار گرفته است، مردم نیز باید احساس مسئولیت کنند و بدانند که تزریق واکسن و حتی استفاده از ماسک برای حفظ جان خود و دیگر مردم جامعه، یک تکلیف و واجب شرعی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم‌ها بیان کرد: عده‌ای به دنبال رفع تحریم هستند اما رفع تحریم در دست دشمن است و دشمن نیز به دنبال تضعیف ما و وادار کردن ما به التماس است ضمن اینکه آنها هرگز به عهد خود وفا نمی کنند و بدعهدی، فطرت و ذات آمریکاست و اگر صدها بار قول دهد، باز هم وفای به عهد نمی‌کند زیرا می‌داند رفع تحریم‌ها مصادف با پیشرفت و جهش ایران است و هرگز این موضوع را بر نمی‌تابد.

خنثی سازی بهترین راه عبور از تحریم‌هاست

ناصری ادامه داد: بهترین راه، خنثی کردن تحریم‌هاست که تحقق این امر، نیاز به مقدمات دارد که یکی از آنها استفاده از توان و ظرفیت داخلی است ضمن اینکه در این مسیر نباید به دشمن اعتماد کنیم زیرا آنها بارها ثابت کرده‌اند که بر قول خود استوار نیستند.

وی تاکید کرد: در عین حال نباید با دشمن نباید به نحوی برخورد شود که در دشمنی خود جری شود بر این اساس باید مذاکره کنیم اما در این مذاکرات، بی‌اعتمادی به آمریکا و اتکا به ظرفیت و توان داخلی باید ملاک عمل باشد.

ناصری تصریح کرد: ما نیز باید همچون دوران امام صادق (ع)، کادرسازی کرده و برای جوانان خود برنامه ریزی کنیم که خوشبختانه اکنون شرایط آن نیز مهیاست زیرا وحدت قوا در کشور وجود دارد و دستگاه قضایی و مجلس نیز به کمک دولت آمده‌اند و این امر، امور را تسهیل می‌کند.

تیزبینی رهبر معظم انقلاب مانع ایجاد خلل در امنیت کشور است

خطیب جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تیزبینی‌ها و درایت رهبر معظم انقلاب و آمادگی نیروهای نظامی ما در اقصی نقاط کشور اسلامی یادآور شد: دشمنان ما هر روز در نقطه‌ای توطئه می‌کنند، یک روز مسئله داعش، یک روز افغانستان و روز دیگر آذربایجان که خوشبختانه هیچ‌یک از اینها با درایت‌های رهبری و آمادگی نیروهای نظامی نتوانست در امنیت کشور ما خللی ایجاد کند.

وی بیان کرد: توطئه بزرگی در رابطه با آذربایجان در مورد کشور ما در حال شکل‌گیری بود که هشدارها و اقدامات انجام شده سبب شد تا جرأت نکنند که دست از پا خطا کنند و تیزبینی و درایت رهبر معظم انقلاب در مورد امنیت کشور همواره کارساز بوده است.

ناصری در مورد تفرقه های مذهبی که در افغانستان به راه افتاده نیز عنوان کرد: این فتنه ای است که آمریکا به راه انداخته تا ایران وارد عمل شود اما رهبر و مردم ما بیدارند و مردم افغانستان هم مراقبت کنند که دشمن در کشورشان جنگ‌های نیابتی به راه نیندازند زیرا وقایع و نسل کشی‌هایی نظیر اتفاقات یمن به راه می‌افتد که البته این وقایع به دلیل کج‌فهمی‌ها و نفهمی‌های عربستان است.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود از دولت و وزرا خواست تا جدی‌تر از قبل وارد کار شوند و در همه برنامه ریزی‌های خود، معیشت مردم را به عنوان یک اولویت مدنظر قرار دهند.