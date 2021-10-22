سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۲۶ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شده و ۲۱ نفر نیز با حال خوب از این بخشها ترخیص شدند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۱۲ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که ۱۵ نفر در بخش مراقبتهای ویژه بوده و چهار نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از فوت دو بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته خبر داد و بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون هزار و ۹۹۲ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست دادهاند.
وی تعداد کل مبتلایان را ۸۷ هزار و ۴۷۸ مورد عنوان کرد.
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