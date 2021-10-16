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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۲۰

طی شبانه روز گذشته؛

تعداد بستری‌ها در بخش‌های کرونایی استان بوشهر افزایش یافت

تعداد بستری‌ها در بخش‌های کرونایی استان بوشهر افزایش یافت

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر به ۱۳۳ نفر افزایش یافت.

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۳۸ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۳۴ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۳۳ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۲۱ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و هفت نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از فوت سه بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته در استان خبر داد و بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون هزار و ۹۸۷ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد کل مبتلایان را ۸۷ هزار و ۳۰ نفر عنوان کرد.

کد مطلب 5329091

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