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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۴۰

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

احتمال وقوع پیک بعدی کرونا در خوزستان وجود دارد

احتمال وقوع پیک بعدی کرونا در خوزستان وجود دارد

اهواز- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز نسبت به وقوع پیک بعدی کرونا در خوزستان ابراز نگرانی کرد و گفت: احتمال وقوع پیک بعدی کرونا در خوزستان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علوی عصر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای نسبت به وقوع پیک بعدی کرونا در خوزستان ابراز نگرانی کرد و گفت: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خوزستان خوب نیست و اگر این روند ادامه داشته باشد، خطر وقوع پیک بعدی وجود دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در ادامه تصریح کرد: تاکنون بیش از دو میلیون و ۵۱۰ هزار خوزستانی حداقل یک دوز واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.

وی افزود: متوسط پوشش واکسیناسیون بالای ۱۲ ساله‌ها در خوزستان حدود ۶۷ درصد است؛ البته این رقم در برخی شهرها مانند شادگان ۲۵ درصد و در دزپارت بیش از ۸۵ درصد است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: پوشش واکسیناسیون دانش‌آموزان خوزستانی نیز ۵۵ درصد و همچنان در حال انجام است؛ البته پوشش واکسیناسیون این گروه نیز در شادگان ۲۵ درصد و در دزپارت ۹۰ درصد است.

کد مطلب 5333791

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