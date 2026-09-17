۲۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در سنندج و دیواندره کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید سلطانی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در ادامه اقدامات شرکت توزیع نیروی برق کردستان برای شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، ۲۱ دستگاه ماینر در ۶ محل در شهرستانهای سنندج و دیواندره شناسایی و جمعآوری شد.
وی افزود: فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز به دلیل مصرف بالای برق میتواند بار قابل توجهی به شبکه تحمیل کند و شناسایی این مراکز یکی از اقدامات مؤثر برای جلوگیری از مصرف غیرمجاز و کمک به پایداری شبکه برق است.
مصرف برق ماینرها معادل مصرف دهها خانوار
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به میزان مصرف بالای دستگاههای استخراج رمزارز گفت: هر دستگاه ماینر میتواند به اندازه مصرف چند خانوار برق مصرف کند.
سلطانی ادامه داد: با فرض مصرف همزمان هر دستگاه به اندازه چهار خانوار، ۲۱ دستگاه کشفشده معادل مصرف برق حدود ۸۴ خانوار خواهد بود و با در نظر گرفتن میزان مصرف ماهانه، این میزان معادل مصرف حدود ۲۱۰ خانوار برآورد میشود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده مراکز مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز، اطلاعات خود را از طریق شماره ۱۲۱ حوادث برق، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا شماره ۱۱۰ اعلام کنند.
سلطانی با اشاره به طرح پرداخت پاداش برای گزارشهای منجر به کشف ماینرهای غیرمجاز بیان کرد: برای گزارشهایی که پس از بررسی و تأیید به کشف منجر شود، در صورت معرفی یک تا ۱۰ دستگاه استخراج غیرمجاز، تا سقف ۳ میلیون تومان پاداش پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان مشارکت مردم در شناسایی این مراکز را مؤثر دانست و گفت: همکاری شهروندان میتواند به شناسایی سریعتر مراکز غیرمجاز، جلوگیری از تحمیل بار اضافی به شبکه و حفظ پایداری تأمین برق کمک کند.
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