۷۵ درصد پروازهای خارجی ایران به مقصد ترکیه و عراق است

حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت پروازها به ترکیه و عراق پس از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، گفت: با توجه به اینکه تعداد ناوگان هوایی ما کم است و در مقابل مسافر زیادی داریم، پروازهای خارجی اهمیت زیادی دارند، سالانه چیزی بالغ بر ۲ میلیون نفر فقط از ایران به ترکیه سفر می‌کنند.

ترکیه نمی‌تواند از بازار ۲ میلیون مسافر ایرانی چشم‌پوشی کند

وی افزود: طبیعتاً ترکیه نیز نمی‌آید از منافع خود چشم‌پوشی کند و دست به اقداماتی بزند که این حجم از سفر را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مقاصد پرتردد ما پس‌از عراق، کشور ترکیه است و پس از آن نیز کشورهای همسایه مانند امارات و عمان قرار دارند.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران بیان کرد: ترکیه دومین مقصد سفر ایرانیان است و منافع اقتصادی و گردشگری قابل توجهی از این بازار دارد. بنابراین بعید است بخواهد منافع خود را از بین ببرد و اقداماتی انجام دهد که موجب کاهش این حجم از سفر شود.

وی ادامه داد: اولویت‌های اصلی ما در حوزه سفرهای هوایی خارجی، کشورهایی مانند ترکیه و عمان هستند؛ البته بالاتر از همه اینها عراق قرار دارد که شرایط آن با ترکیه متفاوت است.

بیش از ۳ میلیون سفر هوایی ایران به عراق در سال

رفیعی ادامه داد: بخش عمده سفر به عراق، زیارتی است و سیاحتی نیست. بیش از ۶۰ درصد ورودی و خروجی پروازهای ایران به مقصد عراق یا از این کشور انجام می‌شود. در شرایط فعلی، سالانه بیش از ۳ میلیون سفر هوایی به عراق داریم که این آمار، پروازهای اربعین را شامل نمی‌شود و حدود ۳.۵ میلیون سفر هوایی نیز از عراق به ایران داریم.

وی گفت: بر اساس تجربه‌ای که درباره مرزهای ایران با عراق و ترکیه و همچنین با توجه به حجم پروازها و تعداد مسافران داریم، مرزهای هوایی بسته نخواهد شد. باید به دنبال راهکار باشیم و کار خود را انجام دهیم. نباید مأیوس و ناامید شویم و در عین حال نباید مسائل را بیش از اندازه بزرگنمایی کنیم.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران درباره وضعیت پروازها به عراق نیز اظهار کرد: مرزهای هوایی ما با عراق اصلاً بسته نشده و در این بخش نیز تأثیری ایجاد نشده است.

گردشگری ایران از اروپا، آمریکا و کانادا تقریباً متوقف شده

وی یادآور شد: در حوزه گردشگری ورودی، سهم اروپا، آمریکا، کانادا و انگلیس در مجموع حدود نیم درصد کل گردشگری سالانه ما بود که همین نیم درصد نیز پس از شرایط اخیر تقریباً به صفر رسیده است.

رفیعی تصریح کرد: امروز گردشگری در نقطه صفر قرار ندارد، اما آن حجم از گردشگری ورودی که از کشورهای مختلف داشتیم، دیگر وجود ندارد. با این حال، بالغ بر ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرهای رفت‌وبرگشت ما تنها مربوط به دو کشور ترکیه و عراق است و این سفرها تقریباً بدون ریزش در حال انجام است.

۹۷ درصد آژانس‌های گردشگری در حال حاضر فعالیتی ندارند

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در بخش فعالیت آژانس‌های گردشگری، واقعیت این است که ۹۰ درصد و حتی ۹۷ درصد آنها لطمات بسیار شدیدی خورده‌اند و در حال حاضر فعالیتی ندارند.