به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح پنج‌شنبه در مراسم توزیع ۲۰ هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان نیازمند خراسان جنوبی، اظهار کرد: کمیته امداد از جمله نهادهای مقدسی است که به فرمان امام راحل پایه‌گذاری شد و در مسیر خدمت‌رسانی به محرومان و جامعه هدف خود اقدامات ارزشمندی انجام داده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی افزود: در سال‌های گذشته نیز مجموعه کمیته امداد استان اقدامات بسیار خوبی برای حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش انجام داده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در سال جاری برای بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد، بسته‌های تحصیلی و لوازم‌التحریر تهیه شده که نیازهای دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی را تأمین می‌کند.

هاشمی ادامه داد: برای تهیه این بسته‌ها حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و نکته قابل توجه این است که بیش از ۹۰ درصد اقلام مورد نیاز از داخل استان تهیه و خریداری شده است که این اقدام علاوه بر حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، به تقویت تولید و اقتصاد استان نیز کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه حمایت‌های کمیته امداد محدود به آغاز سال تحصیلی نیست، گفت: در طول سال نیز این حمایت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله درمان، امور فرهنگی، حمایت از تحصیل، مسکن، خودکفایی و اشتغال مددجویان ادامه دارد و اقدامات انجام شده در این زمینه‌ها شایسته تقدیر است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شرایط برخی روستاهای استان و نبود امکان ایجاد مدرسه در همه مناطق تصریح کرد: در برخی روستاها به دلیل پایین بودن تعداد دانش‌آموزان، امکان احداث و راه‌اندازی مدرسه وجود ندارد و بر اساس دستورالعمل‌های موجود، آموزش و پرورش موظف است زمینه تحصیل این دانش‌آموزان را در نزدیک‌ترین مدرسه فراهم کند.

هاشمی افزود: در همین راستا کمیته امداد امام خمینی(ره) در خراسان جنوبی ۶ مجتمع شبانه‌روزی در سطح استان پیش‌بینی کرده تا دانش‌آموزان تحت پوشش این نهاد که در مناطق دوردست سکونت دارند، بتوانند با شرایط مناسب به تحصیل ادامه دهند.

وی گفت: این مجتمع‌ها تنها محل اسکان دانش‌آموزان نیستند، بلکه در کنار تأمین محل اقامت، برنامه‌های فرهنگی، مشاوره‌ای و تغذیه‌ای نیز برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیازمند اظهار کرد: انتظار ما از کمیته امداد این است که حمایت‌های خود را از دانش‌آموزان در ابعاد مختلف فکری، مشاوره‌ای، مالی و اقتصادی با جدیت ادامه دهد.

هاشمی خطاب به دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد نیز گفت: دانش‌آموزانی که با وجود سختی‌ها و مشکلات، مسیر تحصیل خود را ادامه می‌دهند باید با جدیت بیشتری درس بخوانند، چراکه جامعه و نظام اسلامی در آینده به مدیران توانمند نیاز دارد و مدیران آینده می‌توانند از میان همین دانش‌آموزانی باشند که امروز در مناطق دوردست مشغول تحصیل هستند.