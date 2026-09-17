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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

توزیع ۲۰ هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان نیازمند خراسان جنوبی

توزیع ۲۰ هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان نیازمند خراسان جنوبی

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی از توزیع ۲۰ هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان نیازمند خراسان جنوبی به همت کمیته امداد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح پنج‌شنبه در مراسم توزیع ۲۰ هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان نیازمند خراسان جنوبی، اظهار کرد: کمیته امداد از جمله نهادهای مقدسی است که به فرمان امام راحل پایه‌گذاری شد و در مسیر خدمت‌رسانی به محرومان و جامعه هدف خود اقدامات ارزشمندی انجام داده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی افزود: در سال‌های گذشته نیز مجموعه کمیته امداد استان اقدامات بسیار خوبی برای حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش انجام داده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در سال جاری برای بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد، بسته‌های تحصیلی و لوازم‌التحریر تهیه شده که نیازهای دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی را تأمین می‌کند.

هاشمی ادامه داد: برای تهیه این بسته‌ها حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و نکته قابل توجه این است که بیش از ۹۰ درصد اقلام مورد نیاز از داخل استان تهیه و خریداری شده است که این اقدام علاوه بر حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، به تقویت تولید و اقتصاد استان نیز کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه حمایت‌های کمیته امداد محدود به آغاز سال تحصیلی نیست، گفت: در طول سال نیز این حمایت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله درمان، امور فرهنگی، حمایت از تحصیل، مسکن، خودکفایی و اشتغال مددجویان ادامه دارد و اقدامات انجام شده در این زمینه‌ها شایسته تقدیر است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شرایط برخی روستاهای استان و نبود امکان ایجاد مدرسه در همه مناطق تصریح کرد: در برخی روستاها به دلیل پایین بودن تعداد دانش‌آموزان، امکان احداث و راه‌اندازی مدرسه وجود ندارد و بر اساس دستورالعمل‌های موجود، آموزش و پرورش موظف است زمینه تحصیل این دانش‌آموزان را در نزدیک‌ترین مدرسه فراهم کند.

هاشمی افزود: در همین راستا کمیته امداد امام خمینی(ره) در خراسان جنوبی ۶ مجتمع شبانه‌روزی در سطح استان پیش‌بینی کرده تا دانش‌آموزان تحت پوشش این نهاد که در مناطق دوردست سکونت دارند، بتوانند با شرایط مناسب به تحصیل ادامه دهند.

وی گفت: این مجتمع‌ها تنها محل اسکان دانش‌آموزان نیستند، بلکه در کنار تأمین محل اقامت، برنامه‌های فرهنگی، مشاوره‌ای و تغذیه‌ای نیز برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیازمند اظهار کرد: انتظار ما از کمیته امداد این است که حمایت‌های خود را از دانش‌آموزان در ابعاد مختلف فکری، مشاوره‌ای، مالی و اقتصادی با جدیت ادامه دهد.

هاشمی خطاب به دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد نیز گفت: دانش‌آموزانی که با وجود سختی‌ها و مشکلات، مسیر تحصیل خود را ادامه می‌دهند باید با جدیت بیشتری درس بخوانند، چراکه جامعه و نظام اسلامی در آینده به مدیران توانمند نیاز دارد و مدیران آینده می‌توانند از میان همین دانش‌آموزانی باشند که امروز در مناطق دوردست مشغول تحصیل هستند.

کد مطلب 6949827

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