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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

افت ۷۴ درصدی صادرات کلینکر در مقابل رشد ۱۷ درصدی صادرات سیمان

افت ۷۴ درصدی صادرات کلینکر در مقابل رشد ۱۷ درصدی صادرات سیمان

دبیر انجمن سیمان از افت ۳۵ درصدی صادرات سیمان و کلینکر در چهار ماهه امسال خبر داد و گفت: صادرات کلینکر با کاهش ۷۴ درصدی به حدود ۷۰۰ هزار تن رسیده است.

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت صادرات صنعت سیمان گفت: در چهار ماهه سال گذشته ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن صادرات کلینکر داشتیم، اما در چهار ماهه امسال صادرات کلینکر به حدود ۷۰۰ هزار تن رسیده که کاهش ۷۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی علت اصلی کاهش صادرات کلینکر را اختلال در مسیرهای صادراتی عنوان کرد و گفت: عمده صادرات کلینکر ما از مرزهای جنوبی کشور انجام می‌شود که این مسیرها مختل شده‌اند. بخشی از صادرات کلینکر نیز به عراق انجام می‌شود که در این بخش هم با کاهش صادرات مواجه بوده‌ایم. در مجموع حدود ۲ میلیون تن از صادرات کلینکر را از دست داده‌ایم.

الوندیان افزود: در مقابل، حدود ۲ میلیون تن صادرات سیمان طی سال گذشته داشتیم که امسال این رقم به حدود ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار تن رسیده و حدود ۱۷ درصد افزایش صادرات سیمان را نشان می‌دهد.

دبیر انجمن سیمان گفت: مجموع صادرات سیمان و کلینکر در چهار ماهه سال گذشته ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود که امسال به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسیده و در مجموع صادرات سیمان و کلینکر حدود ۳۵ درصد افت کرده است.

کد مطلب 6949113
سمیه رسولی

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