آسمانی صاف و آرام در بیشتر مناطق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس پیشبینی سازمان هواشناسی، آسمان بیشتر مناطق کشور در ۵ روز آینده صاف و آرام خواهد بود.
برای امروز پنجشنبه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در برخی نقاط جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان، افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود. همچنین در ارتفاعات گیلان و مازندران نیز بارشهای پراکنده دور از انتظار نیست.
از بعدازظهر جمعه نیز با نفوذ جریانات شمالی، در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و غرب سواحل دریای خزر، افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.
گفتنی است در پنج روز آینده در شرق کشور نیز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیشبینی شده است.
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