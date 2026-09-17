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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

محکومیت ۲۸ میلیارد ریالی ۷ قاچاقچی کالا در همدان

محکومیت ۲۸ میلیارد ریالی ۷ قاچاقچی کالا در همدان

همدان- مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از صدور حکم محکومیت برای ۷ قاچاقچی کالای خارجی خبر داد و گفت: این متخلفان در مجموع به پرداخت بیش از ۲۸ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی صبح پنج شنبه اظهار کرد: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز گلوگاه شهید زارعی همدان به پرونده حمل محموله کالای قاچاق به ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه مذکور پس از بررسی مستندات و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی و گمرکی از سوی متهمان اتهام حمل کالای قاچاق را محرز دانست و متخلفان را علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به نحوه کشف این محموله عنوان کرد: این پرونده پیرو گزارش ماموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گلوگاه شهید زارعی مبنی بر کشف محموله قاچاق از یک دستگاه کامیون تریلر تشکیل شد.

وی اقلام کشف‌شده را شامل سه هزار و ۳۲۸ عدد انواع انگشتر و بدلیجات، ۷۶۸ بسته ترقه، سه دستگاه آچاربکس بادی، ۲ دستگاه موتور برق، ۱۲۰ دستگاه خردکن، ۴۰ دستگاه همزن برقی، یک هزار و ۳۸۸ عدد کتری و ۶۰ دستگاه مخلوط‌کن عنوان کرد و افزود: پس از توقیف خودرو پرونده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود.

کد مطلب 6949748

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