باند توزیع مشروبات الکلی در آبادان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله زندی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: این باند پس از ۲۰ روز اقدامات اطلاعاتی و فنی مشترک توسط معاونت اطلاعات پایگاه دریابانی آبادان و مرکز فنی مرزبانی استان خوزستان، شناسایی و تحت تعقیب قضایی و اطلاعاتی قرار گرفت.
وی افزود: پس از صدور دستور قضایی و در جریان بازرسی از مخفیگاه متهمان، حدود یکهزار و ۵۰۰ قوطی انواع مشروبات الکلی خارجی و مقادیری مشروب دستساز کشف و ضبط شد.
دادستان آبادان تصریح کرد: در این عملیات، یکی از متهمان اصلی این باند دستگیر شد و سایر اعضای این شبکه قاچاق نیز شناسایی شده و تحت تعقیب قضایی قرار دارند.
زندی بیان کرد: دستگاه قضا با هرگونه اقدام غیرقانونی که سلامت جامعه را تهدید کند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
نظر شما