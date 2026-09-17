  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

باند توزیع مشروبات الکلی در آبادان منهدم شد

باند توزیع مشروبات الکلی در آبادان منهدم شد

آبادان - دادستان عمومی و انقلاب آبادان گفت: باند تهیه و توزیع مشروبات الکلی در جنوب استان خوزستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی منهدم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله زندی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این باند پس از ۲۰ روز اقدامات اطلاعاتی و فنی مشترک توسط معاونت اطلاعات پایگاه دریابانی آبادان و مرکز فنی مرزبانی استان خوزستان، شناسایی و تحت تعقیب قضایی و اطلاعاتی قرار گرفت.

وی افزود: پس از صدور دستور قضایی و در جریان بازرسی از مخفیگاه متهمان، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ قوطی انواع مشروبات الکلی خارجی و مقادیری مشروب دست‌ساز کشف و ضبط شد.

دادستان آبادان تصریح کرد: در این عملیات، یکی از متهمان اصلی این باند دستگیر شد و سایر اعضای این شبکه قاچاق نیز شناسایی شده و تحت تعقیب قضایی قرار دارند.

زندی بیان کرد: دستگاه قضا با هرگونه اقدام غیرقانونی که سلامت جامعه را تهدید کند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6949831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه