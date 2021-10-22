فوریت استقرار ادارات دولتی در شهرستان اصلاندوز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام عظیم اسدزاده عصر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان اصلاندوز با بیان اینکه باید شهرستان اصلاندوز توجه شود اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های این شهرستان و به دلیل اینکه اصلاندوز شهرستان جدیدالتاسیس می‌باشد باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز خواستار استقرار ادارات فرهنگی در این شهرستان شد و افزود: در خصوص تقویت فرهنگ منطقه و رفع مشکلات و مسائل فرهنگی، باید ادارت فرهنگی بویژه اداره تبلیغات اسلامی در شهرستان مستقر شود.

رئیس شورای فرهنگ و عمومی شهرستان اصلاندوز با انتقاد از مسئولان در رابطه با نبود خانه عالم بیان کرد: نبود خانه عالم یکی دیگر از مشکلات شهرستان اصلاندوز مغان است که جای خالی آن مورد توجه قرار گرفته و باید برای رفع آن تلاش شود.

اسدزاده خاطر نشان کرد: قطعی مکرر آب در قشلاقات و روستاها نیازمند توجه مسئولان است و باید مورد پیگیری قرار گیرد و انتظار داریم نماینده مخصوص رئیس جمهور پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

امام جمعه اصلاندوز با بیان اینکه ادارت دولتی باید هر چه سریع‌تر در این شهرستان مستقر شوند گفت: نبود بیمارستان و عدم توجه به بحث سلامت از دیگر مشکلات شهرستان است، همچنین جاده مغان نیز یکی دیگر از مشکلات است که به اصلاندوز نیز مربوط می‌شود و باید مورد توجه دولت مردمی قرار گیرد و ما از دولت سیزدهم انتظار رسیدگی به این موضوع داریم.