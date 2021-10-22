سیدعلی موسوی گمارانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کالا، دستورالعمل ممانعت از ورود لوازم خانگی تولیدی کره جنوبی را ابلاغ کرده است.

وی افزود: این دستورالعمل بر ضرورت انجام اقدامات لازم به منظور محدودسازی معافیت‌های مرزنشینی در استان‌های خوزستان، هرمزگان و بوشهر در حوزه ته لنجی و ممنوعیت واردات لوازم خانگی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه از طریق کولبری تاکید کرده است.

موسوی گمارانی خاطرنشان کرد: بر این اساس، در گام نخست برخی اقلام لوازم خانگی از جمله یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و ظرف شویی از فهرست کالاهای مجاز معافیت‌های مرزنشینی خارج شده و مقرر شده است که در ادامه، همه لوازم خانگی از فهرست معافیت‌ها حذف شوند.

مدیرعامل تعاونی لنج داران گناوه با تأکید بر ضرورت توجه و اطاعت آحاد مردم از منویات مقام معظم رهبری گفت: لنج داران، بازاریان و پیله‌وران گناوه‌ای و همچنین تمام ساحل‌نشینان جنوب کشور، همواره تابع قوانین و مقررات وضع شده در خصوص واردات کالا بوده و امروز نیز با تمام قوا آماده هرگونه اقدام جهت تحقق منویات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب هستند.

موسوی گمارانی با اشاره به این واقعیت که بیش از ۳۰ درصد از میزان واردات کالاهای مشمول ته لنجی و در نتیجه، بیش از ۳۰ درصد مغازه‌های فعال در شهرهای بندری جنوب کشور به محصولات لوازم خانگی اختصاص دارد اظهار داشت: از دولت سیزدهم و همه نهادهای مربوطه عاجزانه درخواست می‌کنیم نسبت به رفع محدودیت از سایر اقلام مصرفی مرزنشینان همکاری کرده و برای جلوگیری از زیان دهی بازار بنادر جنوب کشور چاره اندیشی کنند.