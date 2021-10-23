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۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۴۵

در حمله پهپادی ادعایی آمریکا؛

عضو ارشد القاعده در سوریه کشته شد

عضو ارشد القاعده در سوریه کشته شد

فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست آمریکا ادعا کرد که یک عضو ارشد القاعده در سوریه توسط حمله پهپادی این نیروها کشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جان ریگزبی» سخنگوی فرماندهی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه خاورمیانه موسوم به «سنتکام» (CENTCOM) ادعا کرد که «عبدالحمید المطار» یکی از سرکردگان ارشد گروه تروریستی القاعده، جمعه شب در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در سوریه کشته شده است.

ریگزبی ادامه داد: حذف سرکرده ارشد القاعده توانایی این سازمان تروریستی در انجام حملات جهانی را که شهروندان آمریکا، متحدان ما و غیرنظامیان بیگناه را تهدید می‌کند، مختل خواهد کرد.

نیروهای سنتکام چندی پیش نیز مدعی کشته شدن  «سالم ابو احمد» سرکرده القاعده در ادلب سوریه شده بودند.

عملیات‌های نیروهای آمریکایی در خاک سوریه به بهانه مقابله با تروریسم در حالی صورت می‌گیرد که به صورت غیرقانونی در خاک سوریه حضور دارند و تا کنون صدها غیر نظامی به بهانه انجام همین حملات جان خود را از دست داده‌اند. به همین دلیل دمشق بارها به حضور آمریکا در خاک خود اعتراض کرده است.

کد مطلب 5333949

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