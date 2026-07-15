رحیمی: رفع مشکلات نیازمندان باید اولویت مسئولان ساوه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی، پیش از ظهر چهارشنبه و در آستانه هفته بهزیستی، در دیدار با مدیر و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان ساوه، خدمت به نیازمندان را از والاترین عبادتها دانست و گفت: تمام تلاش و کوشش مسئولان و خدمتگزاران باید معطوف به رفع مشکلات و دغدغههای نیازمندان باشد، چرا که خدمت به محرومان، زمینهساز رضایت الهی و تقویت همبستگی اجتماعی است.
امام جمعه ساوه با تأکید بر جایگاه ارزشمند فعالیت کارکنان بهزیستی اظهار کرد: کار شما فراتر از یک شغل اداری است، این مسئولیت، کاری الهی، ولایی و سرشار از اجر معنوی است، اگر این خدمت با نیت خالصانه و برای رضای خدا انجام شود، خداوند نیز عزت، برکت و سربلندی را نصیب خدمتگزاران این عرصه خواهد کرد.
حجتالاسلام رحیمی با قدردانی از تلاشهای کارکنان سازمان بهزیستی، نقش این مجموعه را در حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش آسیبهای اجتماعی مهم و اثرگذار دانست و بر تداوم خدمترسانی صادقانه و تکریم جامعه هدف تأکید کرد.
وی خدمت به جامعه هدف سازمان بهزیستی را اقدامی ارزشمند و ماندگار عنوان کرد و افزود: کارکنان این مجموعه با انسانهایی مواجه هستند که گاه در سختترین شرایط زندگی قرار دارند و کوچکترین اقدام حمایتی و دلسوزانه میتواند امید و انگیزهای دوباره در زندگی آنان ایجاد کند.
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به اهمیت حفظ کرامت انسانی مددجویان تصریح کرد: خدمترسانی باید همراه با احترام، محبت و نگاه کریمانه باشد، چراکه حمایت از نیازمندان تنها در کمکهای مادی خلاصه نمیشود، بلکه توجه به عزت نفس و جایگاه اجتماعی آنان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی خواستار تداوم تلاشها برای توانمندسازی افراد تحت پوشش و حرکت از حمایت صرف به سمت ایجاد زمینههای استقلال اقتصادی و اجتماعی آنان شد.
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