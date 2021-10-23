۵۲۰ هکتار از اراضی ایلام به کشت چغندرقند اختصاص پیدا کرد

محمدعلی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری بیش از ۵۲۰ هکتار از اراضی زراعی استان به کشت بهاره چغندر اختصاص پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: پیش بینی می‌شود متوسط برداشت از مزارع چغندرقند در سال جاری حدود ۶۵ تن در هکتار است.

اقدسی افزود: نبود کارخانه قند در استان باعث شده تا دسترنج کشاورزان برای فرآوری به استان‌های همجوار راهی شود که در این راستا یک سرمایه گذار در شهرک صنعتی دهلران تقریباً در حال فراهم کردن مقدمات کار راه اندازی کارخانه قند است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام ادامه داد: با احداث کارخانه قند زمینه برای فرآوری و حتی صادرات محصول چغندرقند نیز فراهم می‌شود، موضوعی که اشتغال و درآمدزایی بیشتر در این حوزه را تضمین خواهد کرد.