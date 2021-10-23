مشاوره کسب و کار و اهمیت استفاده از آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای امروز و باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، بسیاری از افراد به دلایل مختلف، به دنبال راه اندازی کسب و کار جدید هستند. پیش از هرچیزی باید بدانید که راه اندازی کسب و کار جدید به همان اندازه که در ذهن شما جذاب، سرشار از موفقیت و درآمدزایی است، به همان نسبت سخت، پرفرازونشیب و پر از اتفاقات تازه است.
بنابراین، تمام افرادی که به دنبال راه اندازی کسب و کار جدید هستند، برای آن که بتوانند در این مسیر به صورت مستمر فعالیت کنند و در بدو ورود خود به دنیای کارآفرینی، دچار مشکلات متعدد نشوند، بهتر است از همان ابتدا مشاوره راه اندازی کسب و کار دریافت کنند. در واقع، دریافت مشاوره راه اندازی کسب و کار، فرد را با دنیای واقعی کسب و کار آشنا کرده و برای رویارویی با چالشها آماده میکند. در ادامه، بهصورت دقیقتری به بررسی این مسئله میپردازیم.
مشاور کسب و کار کیست و چه وظایفی دارد؟
مشاورین کسب و کارها، متخصصینی هستند که کارآفرینان را در زمینههای مختلفی از جمله مدیریتی، بازاریابی، بررسی بازار، تحلیل رقبا، سرمایه گذاری و غیره راهنمایی میکنند. در واقع، مشاوران کسب و کار نقش بسیار کلیدی در موفقیت کسب و کارها ایفا میکنند.
برای اینکه بتوانید به اهمیت کار یک مشاور کسب و کار پی ببرید، به کارآفرینی بیاندیشید که برای نخستین بار پا به یک عرصه جدید میگذارد. در واقع، بدون بهرهگیری از مشاوره راه اندازی کسب و کار، این فرد مجبور به پرداخت هزینههای گزاف مالی، زمانی و نیروی انسانی خواهد شد. اما دریافت یک مشاوره تخصصی و حرفهای میتواند مسیر را برای کارآفرین روشن کرده و راهنمای این کسب و کار باشد.
بنابراین، برای آشنایی بیشتر با مشاورین کسب و کارها، به اختصار به شرح وظایف آنها میپردازیم تا بتوانید به راحتی از خدمات این افراد استفاده کنید:
مشاوره در زمینه برندینگ و ارائه گزارش در این زمینه به صاحبان کسب و کارها
بررسی جامعه هدف، سهم بازار، رقبا و ارائه راهکارهای مناسب برای حضور مؤثر کسب و کار در بازار رقابتی
ارائه راهکار در حوزه فروش و بازاریابی و بررسی نتایج حاصل شده در طی دورههای مختلف
ارائه راهکار تخصصی در حوزه ورود کسب و کار به بازار از طریق تحلیل دادهها
هدف گذاری برای کسب و کار و راههای رسیدن به آنها
تدوین استراتژی مناسب برای خروج کسب و کار از بحران
و غیره
تمام مواردی که به عنوان وظایف مشاور کسب و کار از آنها یاد کردیم، تنها بخشی از کارهایی است که یک مشاور متخصص برای کسب و کار انجام میدهد. از همین حیث، به راحتی میتوانید متوجه اهمیت حضور یک مشاور کسب و کار در کنار کسب و کارتان شوید.
اهمیت استفاده از مشاوره کسب و کار
پیش از این، بهصورت مختصر به مزایای مشاوره کسب و کار اشاره کردیم. حال زمان آن رسیده تا بهطور دقیقتری در رابطه با مشاوره کسب و کار و تأثیر آن بر روند فعالیت کسب و کارها و بهویژه استارتاپها صحبت کنیم.
در واقع بهطور کلی میتوان گفت که دریافت مشاوره کسب و کار به کسب و کارها این امکان را میدهد تا بتوانند مسیر درستتری را برای موفقیت خود انتخاب کنند. چراکه ورود به دنیای بیرحم کسب و کارها بدون اطلاعات کافی، برای صاحبان کسب و کارها شکستی زودهنگام را به دنبال خواهد داشت. بنابراین میتوان گفت، هنگامیکه افراد از مشاور کسب و کار بهره میگیرند، گویا از یک راهنمای مسیر استفاده میکنند. این راهنما میتواند یک مزیت رقابتی برای آنها تلقی شده و آنها را در مسیر موفقیت پیشتاز کند.
البته این نکته مهم را نیز در نظر داشته باشید که گاهی ایده افراد تنها روی کاغذ و بهصورت تئوری، امکان عملی شدن دارد و بعد از بررسی تخصصی کاملاً رد میشود. درواقع این مشاور کسب و کار است که فرد را از ورود به مسیر اشتباه باز میدارد.
مزایای دریافت مشاوره راهاندازی کسب و کار
مشاوره راه اندازی کسب و کار، این امکان را به صاحبان ایده میدهد تا در مسیر اجرایی کردن ایده خود، آزمون و خطا را به حداقل رسانده و اطلاعات موثق و تخصصی کسب و کار خود را در همان ابتدای مسیر کسب کنند. از همین رو، این افراد قادر خواهند بود تا از همان ابتدا تصمیمهای صحیحتری اتخاذ کنند. در نتیجه یکی از مهمترین مزایای مشاوره کسب و کار، به حداقل رساندن ریسک برای صاحبان کسب و کارها، بهویژه در ابتدای مسیر کارآفرینی است.
هزینه دریافت مشاوره کسب و کار چقدر است؟
هزینه مشاوره کسب و کار که چه بصورت مشاوره تلفنی و یا حضوری انجام شود نیز مانند تمام خدمات و تخصصها، باتوجه به پارامترهای مختلفی مشخص میشود. در نتیجه هزینه مشاوره کسب و کار باتوجه به میزان تخصص مشاور کسب و کار، نوع پروژه و سابقه کار مشاور متغییر خواهد بود. این هزینه براساس توافق طرفین میتواند بهصورت میزان ساعت مشاوره، درصدی و یا توافقی به مشاور مربوطه پرداخت شود.
بهخاطر داشته باشید که تمام هزینهای که برای دریافت مشاوره پرداخت میکنید، یک سرمایهگذاری بلندمدت است که میتواند موفقیت کسب و کار شما را رقم بزند.
چه زمانی به مشاوره کسب و کار نیاز داریم؟
مشاوره کسب و کار از آن دسته فعالیتها و خدماتی است که شما در طول تمام مسیر کسب و کار خود به آن نیاز دارید. بنابراین نمیتوان این تخصص را تنها به مشاوره راه اندازی کسب و کار محدود کرد.
مشاوره استارتاپ و مشاوره راه اندازی کسب و کار، دو حوزه مهم برای مشاورین کسب و کارها به شمار میروند؛ اما تنها حوزههایی نیستند که این متخصصین در آن فعالیت میکنند. در واقع مشاورین متخصص میتوانند با تکیه بر دانش و تجربه خود، مسیر موفقیت را برای استارتاپها و کسب و کارهای نوین و سنتی هموار کنند.
اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که کسب و کار خود را بدون دریافت مشاوره تخصصی آغاز کردهاید و مسیر پرفراز و نشیبی را برای رسیدن به موقعیت کنونی خود پیمودهاید و در حال حاضر نیز در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مختلفی هستید، پیشنهاد ما این است که در اسرع وقت از راهنماییهای یک مشاور کسب و کار متعهد، معتمد و حرفهای بهرهمند شوید.
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