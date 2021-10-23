انتقاد تند ریز احمد از نمایش مسلمانان در سینمای غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، ریز احمد بازیگر و موزیسین مسلمان بریتانیایی از نحوه نمایش مسلمانها در سینما راضی نیست و میگوید در حال حاضر بازی طوری طراحی شده که علیه مسلمانها باشد.
وی در مصاحبهای گفت که مسلمانها یا روی صفحه نیستند یا اگر باشند شخصیت منفی داستان هستند. به گفته او در حال حاضر آنها عاملان یا قربانیان خشونت هستند.
وی عنوان کرد: ما یا نامرئی هستیم یا شخصیت بد میشویم چون داستانهایی که ما درباره جوامع محلیمان تعریف میکنیم روی قوانینی که تصویب میشوند و افرادی که مورد حمله واقع میشوند و افرادی که به سرزمینشان حمله میشود اثر میگذارند.
احمد در واکنش به صحنهای از فیلم بلاکباستر سال ۲۰۱۴ «تکتیرانداز آمریکایی» ساخته کلینت ایستوود که در آن بردلی کوپر به کودکی مسلمان طی جنگ عراق شلیک میکند، سرش را تکان داد و گفت این صحنه وحشتناکی است.
وی ادامه داد: تماشا کردن این صحنه و عصبانی نشدن سخت است. دیوانهوار است که فکر کنید چند نفر گفتهاند این صحنه مشکلی ندارد تا ساخته شده است. فکر کنم حتی به اندازه کافی وقت نداریم که توضیح دهیم این صحنه در درجات مختلف چقدر وحشتناک و به شدت نژادپرستانه است.
این بازیگر به این نکته اشاره کرد که بیشتر مسلمانهایی که در فیلم به تصویر کشیده شدند تروریست بودند و همین تبعیض در ارتباط با نمایش سیاهپوستان یا فیلمهای کابویی و سرخپوستی اتفاق میافتد.
احمد که تا به حال در مورد اهمیت گوناگونی و تجربههای خود در ارتباط با نژادپرستی صحبتهای بسیاری کرده است، اضافه کرد: واقعا دارند میگویند که یک مسلمان خوب مسلمان مرده است. این خیلی خطرناک است چون اجازه حمله به دیگر کشورها را میدهد. اجازه وقوع جرایم نفرت را میدهد. اجازه تصویب قوانین تبعیضآمیز و نژادپرستانه را میدهد.
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