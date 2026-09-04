دستیابی به هدف ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در همدان امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی صبح جمعه در حاشیه همایش پیادهروی خانوادگی خبرنگاران و اصحاب رسانه استان همدان با اشاره به اولویتهای توسعهای استان اظهار کرد: حوزه مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم است و اقدامات گستردهای برای رفع این نیاز در استان آغاز شده که روند اجرای آنها بهطور مستمر در حال پیگیری است.
وی با تاکید بر اینکه دستیابی به هدف ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در همدان با همکاری دستگاههای اجرایی امکانپذیر است، افزود: نباید با نگاهی مایوسانه به بزرگی این پروژه نگریست چراکه با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و مدیریت صحیح این طرح کاملاً قابلاجرا است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موفقیت در طرح ساخت مسکن نیازمند همافزایی تمام بخشها و دستگاههای ذیربط است و باید با جدیت بیشتری موانع موجود بر سر راه اجرای طرحهای مسکن شناسایی و برطرف شود تا روند خدمترسانی به مردم با وقفه مواجه نشود.
حاجیبابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه رسانهها در پیشبرد اهداف توسعهای گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه نقش بیبدیلی در انعکاس مشکلات جامعه و تبیین اقدامات انجامشده دارند و حضور فعالانه آنها در عرصههای اجتماعی و فرهنگی بسترساز تقویت همدلی و مشارکت عمومی در مسیر توسعه استان خواهد بود.
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