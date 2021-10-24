۱۰۰ مددجوی زندان مرکزی اصفهان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان‌های استان همزمان با هفته وحدت و در شب میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) طی مراسمی یکصد نفر از مددجویان با حبس کمتر از شش ماه از زندان مرکزی آزاد شدند.

این آئین با حضور علی اصفهانی دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان، سیستانی فرماندار، بابایی مدیر کل زندان‌های استان اصفهان و دایی مدیر کل دفتر اقدامات سازمان زندان‌ها برگزار شد. بازدید از خوابگاه‌ها و گفت‌وگو با مددجویان برخی از اندرزگاه‌های زندان مرکزی از دیگر برنامه‌های شب گذشته بود.

۱۰۰ نفراز مددجویان واجد شرایط پس از اجرای برنامه‌های شاد و متنوع احکام آزادی خود را دریافت کردند.

اصفهانی دادستان مرکز استان پس از تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص) از مددجویان خواست با الگو قراردادن پیامبر اسلام (ص) اگر تاکنون در مسیر اشتباهی قرار داشته اند به صراط مستقیم برگردند ومسیر روشن ائمه اطهار (ع) را سرمنزل مقصود خود قرار دهند.