تولید محتوای جدید برای شناخت ناگفته های اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، اتاق بازرگانی اصفهان که زیر نظر آن یک شرکت گردشگری فعال شده است از مدتها قبل تصمیم گرفته برای حوزه بازاریابی گردشگری استان اصفهان تولید محتوای جدیدی داشته باشد.

به همین دلیل شرکت زیرمجموعه اتاق بازرگانی اصفهان که از مدتها قبل به تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به قصه‌ها و روایت‌های گردشگری اصفهان پرداخته بود این بار در اقدامی جدید به تولید و تهیه ۲۰۰ کلیپ یک دقیقه‌ای با موضوع قصه‌ها و ناشناخته‌های اصفهان پرداخته است که در گام اول صد ویدئو از این تعداد در فضای مجازی منتشر شده و صد ویدئوی دیگر رونمایی شد تا در روزهای آتی در فضای مجازی منتشر شود. پیرو این اقدام نشست خبری با حضور خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

در این نشست خبری سحر امینی دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان اعلام کرد: این اتاق بیش از ۳۰۰ عضو دارد که فقط ۲۰ عضو آن در حوزه گردشگری فعال هستند. داستان گردشگری اصفهان پیچیده و غم انگیز است. هیچ کجای عنوان اتاق بازرگانی اصفهان کلمه‌ای از گردشگری گنجانده نشده است. در صورتی که اتاق قوی‌ترین پارلمان بخش خصوصی در برابر دولت است.

وی افزود: پروژه تولید محتوای گردشگری سخت بود. نزدیک به سه هزار و ۲۰۰ نفر با حدود ۸۰۰ جلسه کارشناسی روی آن کار کردند تا ماحصل آن داستان‌های ناگفته اصفهان شد. ما در حال انجام پروژه برند گردشگری اصفهان بودیم که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و صنعت گردشگری بخش زیادی از سرمایه‌های اجتماعی و هدف خود را از دست داد. پس برای اولین بار مصوبات گردشگری را به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بردیم و خواستیم که ستاد احیای گردشگری ایجاد شود. بازوی اجرایی این ستاد هم شرکت گردشگری زیر نظر اتاق بازرگانی بود و این شرکت با سهامداری فعالان گردشگری و اتاق تشکیل شد تا استراتژی‌های برند گردشگری را دنبال کند. تهیه وب سایت، تولید محتوای گردشگری در فضاهای مجازی از جمله این اقدامات بود.

در ادامه این نشست غفاری راد مدیر عامل شرکت گردشگری بیان کرد: هر شهری در دنیا یک برند و شعار هویتی برای خودش دارد. مثل شهرهای پاریس، روم و آمستردام. وقتی یک گردشگر به اصفهان می‌آید، به دنبال اطلاعات تاریخی نیست بلکه می‌خواهد داستان آن شهر را بشنود. بر این اساس و طبق مطالعات و این جمله معروف که می‌گویند هیچ چیز در دنیا مثل یک داستان خوب نیست و هیچکس نمی‌تواند آن را متوقف کند و هیچ دشمنی نمی‌تواند مقابل آن بایستد، هویت و لوگویی را براساس قوس گنبد مسجد شیخ لطف الله طراحی کردیم که رد پای این لوگو را می‌توان در صنایع دستی و میراث فرهنگی استان مشاهده کرد.

وی افزود: در آن زمان ۲۸۰ قصه معتبر استخراج شد که با حضور معاون اول رئیس جمهور از آن رونمایی کردیم. بعدها از آنها استفاده شد تا ویدئوهای یک دقیقه‌ای براساس داستانهای ناگفته اصفهان و با حضور مجید عرفانیان به عنوان یکی از فعالان گردشگری تهیه شود.

غفاری راد ادامه داد: از این داستانها به عنوان ابزاری به عنوان بازاریابی استفاده کردیم تا در بستری مثل فضای مجازی و اینستاگرام منتشر شود. در صد داستان اول شخصیت‌ها، فضا و اماکن تاریخی مورد توجه قرار گرفتند. روزی که ۳۰ ویدئوی اول ساخته شد باور نمی‌کردیم اینقدر در فضای مجازی و اینترنت داستان‌ها اثر گذار باشند اما الان از شهرهای دیگر درخواست داریم تا برای آنها نیز چنین محتوایی تولید شود. به همین دلیل قصد داریم تا صد ویدئوی دیگر را منتشر کنیم و برای تهیه صد ویدئوی دیگر آماده شویم. گام بعد تولید محتوا برای کاشان و نجف آباد است.

وی افزود: در این راستا تورهای نیم روزه گردشگری در شش مسیر و آموزش تورهای روایت گری توسط مریم هدائیان یکی از راهنمایان گردشگری اجرا شد.

در ادامه مجید عرفانیان ایده پرداز این طرح گفت: ما عبارت untold story اصفهان را برای بازاریابی خارجی طراحی کردیم. اما بعدها یک عبارت فارسی برای آن طراحی کردیم که از اسم اصفهان برای آن بهره بردیم و نامش را اصنهان به معنای ناگفته‌های اصفهان و اصفهان نهان برگزیدیم. برای تهیه این ویدئوها و اثبات درستی آنها از افراد متخصص حوزه‌های مرمت، گردشگری، باستان شناسی بهره بردیم.