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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۱۱

گزارش خبری- تصویری؛

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

گناوه - همزمان با سالروز میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان بن علی (ع) گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با قرآن کریم به مناسبت سالروز میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در آستان مقدس امامزاده سلیمان بن علی (ع) گناوه برگزار شد.

در این آئین معنوی قاریان از شهرستان گناوه به تلاوت کلام الله مجید پرداختند و مولودی خانی به مناسبت میلاد پر خیر و برکت نبی گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و مسابقه تلاوت قرآن بین شرکت کنندگان در مراسم از دیگر بخش‌ها بود.

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناوه و دیلم در حاشیه این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: محفل انس با قرآن کریم در راستای برنامه‌های قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه و به منظور ترویج فرهنگ اسلامی و دینی به مناسبت میلاد نبی اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در آستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد.

حسین غلامی افزود: در این برنامه معنوی و پرنور که به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان و با همکاری هیئت امنا امامزاده سلیمان بن علی و جامعه قرآنی شهرستان گناوه برگزار شد قاریان و خادمین قرآن کریم حضور داشتند و به تلاوت زیبای کلام الهی پرداختند.

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناوه و دیلم یادآور شد: تلاوت قرآن کریم، مولودی خوانی و مسابقه تلاوت بین حضار و شرکت کننده کنندگان از بخش‌های این آئین معنوی بود.

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

کد مطلب 5334803

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