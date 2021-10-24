محفل انس با قرآن درآستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با قرآن کریم به مناسبت سالروز میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در آستان مقدس امامزاده سلیمان بن علی (ع) گناوه برگزار شد.

در این آئین معنوی قاریان از شهرستان گناوه به تلاوت کلام الله مجید پرداختند و مولودی خانی به مناسبت میلاد پر خیر و برکت نبی گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و مسابقه تلاوت قرآن بین شرکت کنندگان در مراسم از دیگر بخش‌ها بود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناوه و دیلم در حاشیه این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: محفل انس با قرآن کریم در راستای برنامه‌های قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه و به منظور ترویج فرهنگ اسلامی و دینی به مناسبت میلاد نبی اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در آستان مقدس امامزاده سلیمان (ع) گناوه برگزار شد.

حسین غلامی افزود: در این برنامه معنوی و پرنور که به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان و با همکاری هیئت امنا امامزاده سلیمان بن علی و جامعه قرآنی شهرستان گناوه برگزار شد قاریان و خادمین قرآن کریم حضور داشتند و به تلاوت زیبای کلام الهی پرداختند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناوه و دیلم یادآور شد: تلاوت قرآن کریم، مولودی خوانی و مسابقه تلاوت بین حضار و شرکت کننده کنندگان از بخش‌های این آئین معنوی بود.