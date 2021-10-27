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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۲۸

رئیس اوقاف گناوه و دیلم:

اماکن مذهبی گناوه ودیلم حساب بانکی دراختیارافرادناشناس قرارندهند

اماکن مذهبی گناوه ودیلم حساب بانکی دراختیارافرادناشناس قرارندهند

گناوه- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های گناوه و دیلم گفت: هیئت امنای اماکن مذهبی گناوه و دیلم اطلاعات پیرامون حساب بانکی خود و اماکن مذهبی را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هرگونه مساعدت مالی عمرانی به اماکن مذهبی، فقط از طریق اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان و یا دیگر ادارات مربوطه به صورت قانونی و رسمی صورت می‌پذیرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های گناوه و دیلم افزود: جهت جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده احتمالی و کلاهبرداری افراد سودجو از حساب بانکی اماکن مذهبی، هیئت امنا بقاع متبرکه، حسینیه‌ها و مساجد شهرستان‌های گناوه و دیلم از اعلام مشخصات حساب بانکی حقیقی و یا حقوقی به صورت تلفنی و یا حضوری به افراد ناشناس پرهیز کنند.

وی گفت: در روزهای اخیر افرادی سودجو تماس‌هایی با برخی از هیئت امنا اماکن مذهبی شهرستان گناوه به بهانه واریز اعتبارات جهت ساخت و مرمت اماکن مذهبی حاصل کرده و خود را پرسنل سازمان اوقاف و امور خیریه معرفی و درخواست شماره کارت بانکی از هیئت امنا مساجد و حسینیه‌ها برای واریز وجه کرده‌اند.

وی یادآور شد: در صورت تماس افراد ناشناس هیچ‌گونه اطلاعاتی پیرامون حساب بانکی خود و اماکن مذهبی در اختیار این کلاهبرداران قرار ندهید.

کد مطلب 5337034

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