جشن میلاد پیامبر و امام صادق در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر چهارشنبه شب در این مراسم با تبریک این ایام نورانی گفت: مهمترین ویژگی اخلاقی پیامبر گرامی اسلام (ص) خوش اخلاقی و خوش رفتاری آن حضرت بود.

حجت الاسلام محمد رضا اسماعیل پور افزود: آنچه باعث شد تا دین مبین اسلام ۱۵ قرن ادامه پیدا کند و همچنان در سرخط تاریخ جهان باشد به تعبیر قرآن کریم مهربانی بود که خداوند در وجود پیامبر اسلام (ص) قرار داد و ایشان مهربان بودند و قلبی مهربان داشتند.

وی با بیان اینکه به تعبیر قرآن کریم خوش اخلاقی پیامبر گرامی اسلام (ص) باعث پیشرفت و عزت اسلام شد و بیان کرد: خداوند در قرآن کریم فرمود: «ای پیامبر اگر سخت دل و عصبانی و ناراحت بودی، مردم از اطراف شما پراکنده می شدند»

وی با اشاره به روایاتی از مهربانی‌ها و عفو و بخشش پیامبر اسلام (ص) در برابر مردم گفت: پیامبر گرامی اسلام (ص) در برابر همه ناملایمات و آزار و اذیت‌هایی که نسبت به ایشان می‌شد، برای مردم دعا می‌کردند.

وی بیان کرد: در متون دینی وقتی نشانه‌های انسان کامل را بیان می‌کنند، مهمترین آن اخلاق خوب انسان بیان می‌شود.

وی ادامه داد: امروز با همه سختی‌ها و گرفتاری‌ها موجود، موضوع خانه و خانواده مسئله بسیار مهمی است و اگر والدین با هم بداخلاق و بدرفتار باشند، فرزندان از خانه و از اطراف آنها دور می‌شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با تاکید بر اهمیت توجه به اخلاق نیکو در خانواده و زندگی افزود: اخلاق و رفتار خوب در خانواده باید مورد توجه باشد. اخلاق و رفتار خوب زندگی و روابط انسانی را مستحکم و محبت‌ها را بیشتر می‌کند.

«وقف» بهترین نمونه باقیات الصالحات است

وی با اشاره به هفته وقف گفت: هر کاری در دنیا انجام شود، فانی و تمام شدنی است، اما آنچه که هم در دنیا و هم در آخرت برای انسان سودمند خواهد بود، خیرات و باقیات الصالحاتی است که انجام می‌دهد.

حجت الاسلام اسماعیل پور افزود: بهترین نمونه باقیات الصالحات وقف است که باعث می‌شود نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه پس از اینکه از این دنیا می‌رود نیز یاد و نام و خاطره نیک از او باقی می‌ماند.

وی تاکید کرد: همه افراد با هر توانایی مالی که دارند می‌توانند سنت حسنه وقف را به جا آورند و این عمل نیک را از خود باقی بگذارند.

وی در ادامه از اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه و هیئت امنا امامزاده سلیمان بن علی (ع) و سایر دست اندر کاران برگزاری این مراسم معنوی تقدیر کرد.

پیامبر (ص) برای همه بشریت پیام آور مهر و اخلاق بود

رئیس هیئات امنا امامزاده سلیمان بن علی (ع) در این مراسم با تبریک میلاد این ایام و تقدیر از حضور مسئولان و مردم در این مراسم اظهار کرد: حضور همه شرکت کنندگان در این محفل و برنامه معنوی تجلی عشق و ارادت به ساحت رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) است.

حجت الاسلام علی عابدی افزود: پیامبر گرامی اسلام (ص) برای همه بشریت پیام آور مهر، اخلاق و عدالت و کرامت بود.

وی با گرامیداشت هفته وقف ادامه داد: اگر عملیات‌های عمرانی در سطح امامزاده انجام می‌شود، نتیجه برکت دستان سخاوتمند شما مردمی است که وقف می‌کنید و امیدواریم که ما هم امانت دار خوبی برای این امانت‌ها باشیم.

وی از رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان که با هیئت امنا امامزاده در انجام کارهای عمرانی و فرهنگی و برنامه‌های دیگر همکاری و همراهی داشتند؛ تقدیر کرد.

این مراسم معنوی با مداحی علیرضا پولاد و با مجری گری سعید نوذری همراه با بخش‌های متنوع با حضور جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در آستان مقدس امامزاده سلیمان بن علی (ع) گناوه برگزار شد.