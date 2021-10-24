بهره برداری از ۴ طرح ورزش دانش آموزی در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری در آئین بهره برداری از این طرح‌های ورزشی با بیان اینکه دو هزار مدرسه پویا و کلاس تربیت بدنی در کشور طی سال جاری افتتاح می‌شود و سهم فارس از این طرح‌ها ۱۲۰ پروژه است بیان کرد: یکی از اهدافی که در مدارس به دنبال تحقق آن هستیم سند تحول بنیادین بر مبنای مدرسه محوری، فراگیر محوری، تخصص محوری و ارزش محوری است از این رو می‌توان گفت که با توجه به برنامه‌های کلانی که در این بخش در نظر گرفته شده باید دانش آموزان فعالیت‌های بیشتری در مدارس داشته باشند تا این افراد جزو افراد سالم جامعه از لحاظ تمامی معیارهای سلامتی باشند.

جعفری در ادامه بیان کرد: یکی از طرح‌هایی که در دوران کرونا موجب شد فعالیت‌های دانش اموزان و والدین آنها افزایش یابد و کاهش در این قسمت وجود نداشته باشد طرح کوچ بود این در حالی است که براساس آمارهایی که وزارت بهداشت منتشر کرده است پیش از وقوع کرونا ۸۰ درصد از مرگ و میرهایی که در جامعه روی می‌دهد مربوط به بیماری‌های غیر واگیر است که اصلی ترین عامل برای این ببیماری ها نیز کم تحرکی است.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس تحقیقات انجام گرفته بر روی بیش از ۱۱۲ هزار دانش آموز در سال ۹۷-۹۶ حدود ۲۷ درصد دانش آموزان کشور دارای اضافه وزن و چاقی بودند.

این مقام مسئول در ادامه در خصوص طرح کوچ نیز یادآور شد: قبل از اجرای طرح کوچ اضافه وزن نزدیک به ۲۵ میلیون دانش آموز را بررسی کردیم که نزدیک ۳۰ درصد دانش آموزان کشور دارای اضافه وزن و چاقی و ۶ درصد دارای لاغری و خیلی لاغری بودند و تنها ۶۳ و ۹ دهم درصد دانش آموزان دارای وزن طبیعی بودند.

