ظفرقندی: ایران در بالاترین سطح درمان جامع سرطان کودکان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵، آیین افتتاح و بهره برداری از اولین مرکز دانشگاهی جامع سرطان کودکان در بیمارستان کودکان حکیم را با حضور وزیر بهداشت و معاون اول رئیس‌جمهور جمهوری برگزار شد.

بهره‌برداری این پروژه به همت یکی از خیرین کشور صورت گرفته است.

سیدرضا رئیس‌کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این مراسم گفت: امروز دو پروژه بسیار مهم را برای افتتاح و احداث داریم که با مشارکت خیرین صورت می‌گیرد.

وی افزود: بهره‌برداری از مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان کودکان، بسیار حائز اهمیت است از آن جهت که تاکنون چنین مرکزی در بخش دولتی به این شکل نداشتیم.

رئیس‌کرمی تأکید کرد: این مرکز باعث کاهش پرداخت از جیب بیماران خواهد شد. امیدواریم از امروز شاهد درمان کودکان مبتلا به سرطان در این مرکز باشیم.

وی افزود: عملیات احداث پروژه دوم نیز امروز آغاز می‌شود.

احداث پنج مرکز پرتودهی در کشور

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این مراسم گفت: ما در حوزه سلامت یک تکلیف راهبردی داریم و افتخار ما این است که به رغم همه فشارها به کشور، از حرکت باز نایستاده ایم.

وی افزود: در حوزه سلامت توانسته ایم ۷۸ محصول را با همراهی سازمان غذا و دارو، در سازمان انرژی اتمی تولید کرده ایم و ۲۰ محصول هم در مرحله تولید قرار دارد.

اسلامی گفت: ما توانسته‌ ایم در بحث تولید رادیوداروها با آمریکا رقابت کنیم.

وی افزود: ما در سال ۱۴۰۰، ۴ مرکز در حوزه اشعه گاما داشتیم و امسال از ۲۰ مرکز عبور می کنیم.

اسلامی به مقوله امنیت و سلامت غذایی در سازمان انرژی اتمی ایران اشاره کرد و گفت: در بخش حفاظت در برابر اشعه، هیچ سازمانی مثل ما کار نکرده است.

وی افزود: ۸۵ هزار پرتوکار در کشور مشغول نظارت بر سیستم ایمنی و سلامت جامعه هستند.

اسلامی ادامه داد: سال گذشته تفاهم‌نامه ای برای احداث پنج مرکز پرتودهی در کشور انجام شد که در چارچوب نیازها و اولویت‌های راهبردی وزارت بهداشت تعریف شده بود. دو اولویت نخست این طرح، استان‌های آذربایجان شرقی و اصفهان بودند که اقدامات لازم برای تأمین زیرساخت‌ها انجام شده، طراحی نقشه‌ها آغاز شده و عملیات اجرایی نیز دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: متعهد هستیم تا پایان برنامه هفتم توسعه، هر پنج مرکز را احداث و در خدمت مردم قرار دهیم.

ایران در بالاترین سطح درمان سرطان کودکان قرار دارد

در ادامه این مراسم، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت گفت: من فکر نمی‌کنم هیچ لحظه‌ای باشکوه‌تر از این نیست که کودک مبتلا به سرطان درمان شود.

وی افزود: آنچه برای انسان می ماند، همین خدمات است.

وزیر بهداشت گفت: ما در حوزه پزشکی این افتخار را داریم که همراه با آموزش پیش می رویم و باید بتوانیم به خدمت به مردم خودمان افتخار کنیم.

ظفرقندی ادامه داد: سرطان کودکان بیشتر از نوع لوسمی، تومورهای مغزی و...، است که درمان جامع نیاز دارد.

وزیر بهداشت افزود: ایران در ارائه درمان جامع سرطان در بالاترین سطح قرار دارد.

تا زمانی که زنده هستیم باید در خدمت مردم باشیم

یحیی عقیقی، استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران و از بنیان‌گذاران طب روماتولوژی کودکان در ایران، در آیین افتتاح نخستین مرکز تشخیص و درمان سرطان کودکان در بیمارستان کودکان حکیم، با قدردانی از خداوند برای فرصت خدمت به مردم، گفت: خدا را شکر می‌کنم که پس از ۹۶ سال همچنان زنده هستم و می‌توانم در خدمت مردم باشم.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در تربیت پزشکان و استادان برجسته اظهار کرد: خوشحالم که در جمعی هستم که در دانشگاه علوم پزشکی تهران پرورش پیدا کرده‌اند و همچنان می‌توانم از استادان و جوانان یاد بگیرم و تجربه خود را در اختیار آنان قرار دهم.

استاد پیشکسوت روماتولوژی کودکان با تأکید بر اهمیت خدمت به مردم افزود: تا زمانی که زنده هستیم باید در خدمت مردم باشیم؛ عبادت جز خدمت نیست و خدمت به مردم بزرگ‌ترین عبادت است. از اینکه هنوز فرصت دارم برای مردم کاری انجام دهم، لذت می‌برم.

عقیقی با بیان اینکه پزشک باید همواره در حال یادگیری باشد، خاطرنشان کرد: من نیز امروز از استادان جوان یاد می‌گیرم و اگر تجربه‌ای دارم، خوشحال هستم که می‌توانم آن را منتقل کنم. مهم این است که تا آخرین لحظه برای مردم باشیم و نوکر مردم باشیم.

وی با اشاره به نقش مردم در ایجاد زیرساخت‌های علمی و درمانی کشور گفت: مردم این مملکت را ساختند، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها را ساختند و امکانات را در اختیار ما گذاشتند تا درس بخوانیم و خدمت کنیم. بنابراین ما در برابر این مردم و این کشور مسئولیت داریم و اگر جایی به حضور و خدمت ما نیاز است، باید در همان‌جا حضور داشته باشیم.

استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان با قدردانی از وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دست‌اندرکاران این مراسم، برای همه حاضران آرزوی سلامتی و توفیق کرد.

آغاز پروژه ساخت بیمارستان امیراعلم۲

در پایان این مراسم، کلنگ احداث بیمارستان آموزشی ۳۰۰ تختخوابی امیراعم ۲، با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر بهداشت، به زمین زده شد.‌