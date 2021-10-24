جشن بزرگ «امین عالم» در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام افشین آذر بخش، استاد حوزه علمیه اردبیل ظهر یکشنبه در این مراسم در سخنانی با تبریک هفته وحدت، هفته وحدت، این ایام را پیام‌آور وحدت امت اسلامی عنوان و اظهار کرد: وحدت از راهبردهای بنیادین اقتدار امت اسلامی در تمام اعصار و عامل اقتدار و عزت مسلمین است.

وی بر ضرورت الگوگیری از سیره فردی و اجتماعی پیامبر (ص) تاکید کرد و افزود: آن حضرت به عنوان بهترین و کامل‌ترین اسوه‌ی راستین بشریت، نسبت به تمام مردم بسیار دلسوز، صمیمی و مهربان بود. در راستای متخلق بودن به اخلاق و کردار کریمانه بود که حضرت در طول ۲۳ سال نبوت توانست، دل‌های گمراه بسیاری را شیفته مکتب اسلام کند.

استاد حوزه علمیه اردبیل به شرایط کنونی جامعه در رابطه با سختی معیشت برای خانواده بی بضاعت در ایام کرونایی اشاره کرد و افزود: پیامبر اکرم (ص)، در حدیثی گران‌بها، کمک به برادر دینی خود را هم ردیف با مجاهدان در راه خدا معرفی می‌فرماید: کسی که برای کمک به برادر مؤمن خود اقدام کند، پاداش مجاهدان در راه خدا به او داده خواهد شد. لذا باید همگان در حمایت از محرومان تلاش کنیم.

حجت الاسلام آذربخش در پایان خاطر نشان کرد: انبیا الهی، به خصوص رسول گرامی اسلام (ص)، بهترین شیوه‌های تربیتی را فرا روی پیروان خود قرار داده است. زندگی متعالی آنان می‌تواند به عنوان موفق‌ترین الگوهای تربیتی در طول تاریخ بشر مطرح شود.

در این مراسم مولود خوانی توسط اباصلت ابراهیمی مداح اردبیلی و اجرای گروه موسیقی طهورا انجام شد و حاضران عید بزرگ میلاد پیامبر (ص) و حضرت امام صادق (ع) و هفته وحدت را گرامی داشتند.