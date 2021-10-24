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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۳۶

روال طبق سنوات گذاشته است؛

سازمان لیگ توافق با استقلال برای تبلیغات محیطی را تکذیب کرد

سازمان لیگ توافق با استقلال برای تبلیغات محیطی را تکذیب کرد

سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد انجام تبلیغات محیطی طبق سنوات گذشته انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، هیچ توافقی برای در اختیار قراردادن تبلیغات محیطی با باشگاه استقلال انجام نشده است و تبلیغات محیطی طبق سنوات قبل اجرا خواهد شد.

هرگونه تصمیم‌گیری در مورد تغییر در شیوه اجرای تبلیغات محیطی برعهده هیأت رئیسه سازمان و مجمع سازمان لیگ فوتبال و همچنین هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال است و سازمان لیگ فوتبال ایران و یا یک باشگاه به تنهایی در این خصوص به تنهایی نمی‌تواند تصمیم گیرنده باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که باشگاه استقلال تهران صبح امروز خبر از توافق با این مجموعه برای در اختیار گرفتن تبلیغات محیطی بازی‌های خود داد.

کد مطلب 5334905

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