به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، معاون حقوقی این باشگاه با قدردانی از حمایت وزارت ورزش و جوانان، هواداران عزیز باشگاه استقلال، اهالی فوتبال و رسانه‌های گروهی از نتایج مثبت این جلسه و آغاز روند حل شدن موضوع تبلیغات محیطی این باشگاه در تعامل با سازمان لیگ طی روزهای آینده سخن گفت.

فرشید سمیعی با بیان این موضوع اظهار داشت: با حمایت وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای دکتر سجادی و به پیشنهاد ایشان نشستی با حضور آقای دکتر علی‌نژاد معاون محترم وزارت، دکتر آجورلو مدیرعامل باشگاه استقلال، جناب آقای بهاروند ریاست محترم سازمان لیگ و حجت الاسلام علیپور به میزبانی آقای مددی در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که نتایج بسیار خوبی داشت.

معاون حقوقی باشگاه استقلال اضافه کرد: آقای دکتر سجادی؛ معاون محترم وزارت را برای بررسی و حل و فصل موضوع معرفی کردند و با ورود آقای دکتر علی‌نژاد مقرر شد پس از تصویب هیات رییسه محترم سازمان لیگ بر مبنای خواسته باشگاه استقلال و صدور مصوبه، باشگاه بتواند طی روزهای آینده از امتیاز تبلیغات محیطی در بازی‌های خانگی با همکاری کارگزار استفاده کند.

سمیعی درباره جزییات جلسه هم این گونه توضیح داد: پس از طرح دلایل و دیدگاه‌های حاضرین، طرفین پذیرفتند که اجرای کامل قرارداد منعقده استقلال، می‌تواند برای سازمان لیگ و استقلال از منظر درآمدی در حالت برد- برد باشد. به پیشنهاد معاون محترم وزارت ورزش مقرر گردید پس از صدور و اخذ مصوبه هیات رییسه توسط جناب آقای بهاروند و با اعتمادسازی در خصوص پرداخت حقوق سازمان لیگ، مجوز تبلیغات محیطی از سوی سازمان لیگ برای باشگاه استقلال صادر شود. جا دارد هم از رویکرد سازنده دکتر علی‌نژاد و هم از نگاه مثبت و حمایت آقای بهاروند ریاست سازمان لیگ که در این نشست به دنبال حل موضوع و رسیدن به نتیجه مطلوب بودند، قدردانی کنیم.

سمیعی در پایان گفت: تحقق اهداف مورد نظر باشگاه استقلال و گام برداشتن در مسیر ایجاد ساختار حرفه‌ای برای این باشگاه بدون حمایت هواداران عزیز و همیشه همراه این باشگاه محقق نمی‌شود و شایسته است از اعضای خانواده میلیونی استقلال و همچنین رسانه‌های گروهی، باشگاه‌ها و کارشناسانی که در این مسیر از این خواسته حمایت کردند، قدردانی کنیم.