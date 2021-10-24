حل مشکل انتقال پیام نور آبیک با همراهی سپاه ناحیه امام صادق(ع)

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: چندی پیش شهرام احمدپور فرماندار آبیک در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه این شهرستان از مخالفت جدی شورای تأمین با انتقال و یا ادغام دانشگاه پیام نور این شهرستان خبر داده بود.

وی در این جلسه عنوان کرده بود: با تلاش‌های صورت گرفته و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در این شهر از جمله کمک خیرین، امام‌جمعه و مدیران شهری، ظرف شش ماه آینده مکان مناسبی جهت استقرار دانشگاه پیام نور در شهر آبیک تأمین خواهد شد.

احمدپور از بدقولی‌های دانشگاه پیام نور نیز تلویحاً گلایه کرده و گفته بود: با مصوبه شورای تأمین برای رفع نیاز مردم و همچنین فراهم کردن بستر استقرار دانشگاه، محلی را تهیه و مقرر شد نیمی از اجاره‌بها توسط فرمانداری و نیم دیگر آن توسط دانشگاه پرداخت شود اما متأسفانه تا به امروز دانشگاه پیام نور به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بهای سهم خود ۱۳۱ میلیون تومان بدهکار است.

به گزارش مهر این بدقولی دانشگاه پیام نور و از سوی دیگر اصرار شورای تأمین برای ماندن دانشگاه در آبیک نشان می‌داد ماجرا به این سادگی قابل‌حل نیست و راهکار جدیدی برای حل موضوع باید اندیشیده شود.

راهکاری که ضمن رفع مشکلات موجود دانشگاه، نظر مردم و در نهایت نظر شورای تأمین نیز جلب شود.

اما فرمانده سپاه ناحیه امام صادق (ع) آبیک از حل مشکل استقرار دانشگاه با همراهی سپاه شهرستان آبیک خبر داد.

حل مشکل دانشگاه با ورود سپاه امام صادق (ع)

مهدی صادقپور فرمانده ناحیه آبیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار کرد: حل این مشکل در دستور کار شورای تأمین و سپاه ناحیه آبیک قرار گرفت و توانستیم با برگزاری جلساتی با حضور مالک ساختمان دانشگاه و اعضای کمیته پیگیری مشکل دانشگاه پیام نور، موضوع را بررسی و برای رفع این مشکل مردم و مخصوصاً جوانان شهر راه‌حلی اتخاذ کنیم.

وی تأکید کرد: در این جلسه مالک ساختمان فعلی این دانشگاه پذیرفت تا به مدت ۳ سال این ساختمان را بدون دریافت اجاره در اختیار دانشگاه پیام نور آبیک قرار دهد.

صادقپور تصریح کرد: همچنین برای حل دائمی این مشکل مقرر شد برنامه‌ریزی لازم برای ساخت و احداث ساختمان دائمی دانشگاه نیز صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه قرار شد توسط سپاه کمیته‌ای برای حل مشکلات دائم دانشگاه پیام نور آبیک تشکیل شود تا مشکل مردم نیز به این صورت حل شود.

به گزارش مهر، ورود به‌موقع سپاه آبیک برای حل یکی از اصلی‌ترین مشکلات روز مردم آبیک بدون شک زمینه امیدواری مردم نسبت به این مجموعه و اتفاقات پیش روی شهرستان آبیک را افزایش خواهد داد.