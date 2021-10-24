به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح «کتابشهر ایران شعبه تبریز» دوشنبه سوم آبان ماه برگزار خواهدشد. در این مراسم که با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز خواهد شد، علاوه‌بر جشن امضای کتاب‌های «فیض‌بوک» و «زلالود»، آقایان ناصر فیض و احمد بابایی به شعرخوانی نیز می‌پردازند.

فروشگاه «کتابشهر تبریز» که هشتمین و بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای عرضه کتاب و محصولات فرهنگی مجموعه کتابشهر ایران در سطح کشور است در شهر تبریز، خیابان امام، روبروی مسجد سالار شهیدان واقع شده و در مساحتی بالغ بر ۲۷۰ مترمربع، بیش از ۱۰.۰۰۰ عنوان کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار داده و دارای بخش‌های کودک و نوجوان (با بیش از ۵۰۰۰ عنوان کتاب)، لوازم‌التحریر، هدایای فرهنگی، بازی‌های فکری کودک،‌ نوجوان و بزرگسال و مشاوره رایگان (تحصیلی، ازدواج، سبک زندگی و ...) می‌باشد.

پیش از این نیز هفت شعبه از فروشگاه‌های این مجموعه در شهرهای مختلف افتتاح شده و همچنین شعب اردبیل، نیشابور، کرج و ایلام در آینده نزدیک به صورت رسمی افتتاح خواهند شد.

کتابشهر تلاش می‌کند علاوه‌بر عرضه کتاب و محصولات فرهنگی، به‌عنوان پاتوقی برای برگزاری رویدادها و گردهمایی‌ها، زمینه را برای تضارب آرای اصحاب فرهنگ و هنر فراهم کند و جریان‌سازی فرهنگی در شهرها از این طریق صورت پذیرد.