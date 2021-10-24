نیروهای ارتش سوریه نظامیان آمریکایی را از حسکه فراری دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نیروهای ارتش سوریه مانع از عبور ستون نظامی وابسته به اشغالگران آمریکایی در شمال سوریه شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش سوریه مانع از ورود نیروهای ارتش سوریه از روستای الدمخیه در حومه شمالی حسکه شدند و آنها را مجبور به بازگشت کردند.

منابع محلی به خبرنگار سانا در قامشلی در استان حسکه گفتند: نیروهای ارتش سوریه در روستای المدخیه در حومه شمالی حسکه جلوی ستون نظامیان آمریکایی متشکل از ۶ خودرو نظامی که به دنبال عبور از این روستا بودند، را گرفتند و آنها را مجبور به بازگشت کردند.

این درحالی است که قبلاً هم ارتش سوریه اقدامات مشابهی انجام داده بود.

خبر دیگر از سوریه اینکه خبرنگار المیادین از بازداشت شماری از جوانان در محله مشیرفه در شمال شهر حسکه برای بردن آنها به پادگانهای خود خبر دادند.