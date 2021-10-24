سپاهان ۳- مس رفسنجان ۱/ شروع قدرتمند سپاهان در لیگ والیبال

به گزارش خبرنگار مهر دو تیم سپاهان و مس رفسنجان در چارچوب هفته اول لیگ برتر والیبال به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت سپاهان در مصافی جذاب سه بر یک به برتری رسید.

سامان فائزی، پرویز پزشکی، امیر غفور، علی کرباسی، مسعود غلامی مجتبی میرزاجانپور و مهدی هرندی به عنوان لیبرو بازیکنان اصلی رحمان محمدی راد سرمربی سپاهان در این مسابقه بودند.

همچنین در سوی مقابل محمد باقری، جواد حسین آبادی، امیر حسین ناوی، موعود آقاپور، مصطفی عباسپور، و امین رضوی به عنوان لیبرو بازیکنان اسماعیل بادرنگین را در این مصاف تشکیل دادند.

ست اول ۲۵-۱۸ به سود سپاهان

در ابتدای ست امیر غفور با کسب سه امتیاز سرویس و علی کرباسی و مسعود غلامی با کسب دو امتیاز از دفاع روی تور موفق به ایجاد اختلاف چهار امتیازی در بازی شدند.

بازیکنان مس رفسنجان با از دست دادن چند سرویس و سپاهان نیز با بستن چند دفاع مؤثر اختلاف بازی را به پنج رساندند.

دریافت خوب از عقب زمین و خطای تور از پرویز پزشکی اختلاف بین دو تیم را به عدد سه رساند.

حضور فرهاد قائمی به جای میرزاجانپور در زمین بازی کمک شایانی به دریافت سپاهان در عقب زمین کرد.

مجتبی میرزاجانپور بار دیگر به عنوان مهاجم روی تور در ترکیب سپاهان حاضر شد و با یک تک دفاع در کنار امتیاز سرویس مسعود غلامی موجب ایجاد اختلاف شش امتیازی شد.

در نهایت این سرویس با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به سود سپاهان به پایان رسید.

ست دوم ۲۵-۲۰ به سود مس رفسنجان

ست دوم با کسب یک امتیاز سرویس از سوی مسی‌ها و ایجاد اختلاف دو امتیازی آغاز شد که این اختلاف با دو دفاع به عدد چهار رسید.

یک دفاع قدرتی از فرهاد قائمی اختلاف را به عدد سه کاهش داد.

در ادامه ست سپاهان موفق شد با دفاع‌ها و دریافت‌های خوب و مؤثر بازی را به تساوی بکشاند.

چندین اشتباه روی تور از بازیکنان سپاهان بار دیگر اختلاف را به سه امتیاز رساند.

در پایان ست بازیکنان مس رفسنجان با دو دفاع اختلاف را به عدد پنج رساندند که در نهایت این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به سود مس رفسنجان به پایان رسید.

ست سوم ۲۵-۱۶ به سود سپاهان

این ست با به صورت پایاپای تا امتیاز هشتم پیش رفت تا اینکه امیر غفور با سرویس‌های پرشی و تند خود دریافت مس رفسنجان را دچار مشکل کرد و موفق شد اختلاف را به عدد سه برساند.

در ادامه فرهاد قائمی با سرویس‌های معروف خود موفق شد اختلاف را هفت افزایش دهد.

در ادامه مسعود غلامی و امیر غفور موفق شدند با انجام دفاع‌های روی تور اختلاف را به هشت برسانند.

این ست با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ به سود سپاهان به پایان رسید.

ست چهارم

در حالی که ست چهارم به صورت مساوی در حال پیگیری بود یک امتیاز مستقیم سرویس از سوی مسی‌ها و امیر حسین ماوس آنها را یک امتیاز پیش انداخت.

یک دفاع روی تور مسی‌ها اختلاف دو تیم را به دو امتیاز رساند.

دفاع قدرتی امیر غفور روی تور بار دیگر سپاهان را در امتیازات به مس نزدیک کرد.

برخورد سرویس امیر غفور با لبه نور دریافت مس را دچار مشکل کرد که منجر به برگشت توپ به زمین سپاهان و حمله آنها توسط امیر غفور شد که امتیازات دو تیم را در عدد ۱۰ برابر کرد.

یک اشتباه توسط امیر غفور در حمله بار دیگر مس رفسنجان را پیش انداخت.

دریافت بد مرندی و ضربه میرزاجانپور به تور و چند دفاع از بازیکنان روی تور مس رفسنجان در امتیاز ۱۹ اختلاف را به عدد سه رساند.

خطای تور و یک اشتباه در ضربه آخر بازیکنان مس اختلاف را به حداقل رساند.

امیر غفور با تک دفاع خود روی تور دو تیم را در امتیاز ۲۲ برابر کرد.

دریافت خوب از اخر زمین از سوی لیبرو سپاهان آنها را در امتیاز ۲۴ از حریف پیش انداخت.

یک دریافت خوب دیگر و ضربه نهایی میرزاجانپور در نهایت ست چهارم را ۲۶ بر ۲۴ به سود سپاهان خاتمه داد.

در حاشیه

احمد حسن زاده بعد از تعویض خود با ماسک بر روی دهان در زمین بازی حاضر شد.

نیمکت نشینان سپاهان شور و هیجان را در حاشیه بازی ایجاد کردند.

مربیان مس رفسنجان در مقاطع مختلف اعتراضاتی را نسبت به داوری داشتند.